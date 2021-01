OMT-advies: basisscholen en kinderopvang kunnen open

Basisscholen en kinderopvang kunnen weer worden geopend. Dat adviseert het Outbreak Management Team (OMT) aan het demissionaire kabinet. Morgen bespreekt het kabinet het advies van het OMT, dat in handen is van de NOS, in het Catshuis.

Gisteren bleek al dat het kabinet als doel heeft om de basisscholen en kinderopvang op maandag 8 februari te heropenen. De ministers vinden de schade voor kinderen zo groot dat het langer dichthouden van scholen onverantwoord is.

Onderwijs hoogste prioriteit

Minister-president Mark Rutte zei vrijdag dat hij hoopt dinsdag meer te kunnen zeggen over welke coronamaatregelen kunnen worden afgebouwd en wanneer dat gebeurt. Het onderwijs heeft daarbij de hoogste prioriteit, zo benadrukte hij. Minister Wopke Hoekstra (Financiën), die zei dat het raar moet lopen willen de basisscholen niet op 8 februari weer opengaan.

Mogelijk morgen of anders aan begin volgende week wordt definitief de knoop doorgehakt over de opening van de basisscholen en de kinderopvang, die sinds half december dicht zijn.

Dinsdag staat er ook weer een persconferentie gepland.

Lees ook: Weer aanhoudingen voor opruiende berichten op social media