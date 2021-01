Jongen (2) op loopfietsje tweemaal overreden, maar overleeft

Een tweejarig kind is in het Zwitserse Oberentfelden tot tweemaal toe met zijn loopfietsje overreden door een parkerende automobilist. De jongen hield aan het ongeluk slechts botbreuken over, meldt de politie in het district Aargau vandaag.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

OBERENTFELDEN AG: Kind von Lenker mit vereisten Scheiben zwei Mal überfahren. 😡 Fahrverbot LEBENSLANG😡 https://t.co/eQ1XPUIn4W — Martin E. Achstaller (@MAchstaller) January 9, 2021

Bevroren ruit niet schoon

Gistermiddag tegen 17.00 uur vond het ongeluk plaats. De 53-jarige automobilist wilde zijn auto verplaatsen, maar had de bevroren ruiten van zijn auto niet schoongemaakt en zag daardoor het kind op zijn loopfietsje over het hoofd. Op foto’s in Zwitserse media is te zien dat er slechts een klein kijkgaatje in de voorruit was gemaakt.

Toen de moeder tijdens de parkeermanoeuvre naar hem gilde omdat haar zoon onder een van de wielen lag, zette hij de auto in zijn achteruit en reed nogmaals over het jongetje heen.

Volgens de politie is het kind bij kennis gebleven en vallen de verwondingen gezien de gebeurtenis mee. De automobilist is zijn rijbewijs voorlopig kwijt.

Lees ook: Vliegtuig vermist na opstijgen in Jakarta, vermoedelijk brokstukken gevonden