Vliegtuig vermist na opstijgen in Jakarta, vermoedelijk brokstukken gevonden

Een vliegtuig van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Sriwijaya Air is kort na het opstijgen van de radar verdwenen. Voor de kust van Java zijn nu vermoedelijke brokstukken van het toestel gevonden.

In het vliegtuig zaten zo’n zestig passagiers, heeft een functionaris belast met de zoektocht vandaag gezegd. Vanmiddag (lokale tijd) steeg de Boeing 737-500 vanuit Jakarta op, waarna het dus al snel van de radar verdween. Slechts 20 kilometer van de luchthaven, enkele minuten na het opstijgen, werd er niks meer van het toestel vernomen.

De luchtvaartautoriteiten zijn op zoek naar het 26 jaar oude toestel dat op weg was naar het 700 kilometer noordelijker gelegen Pontianak in de provincie West-Kalimantan op het eiland Borneo.

The Sriwijaya Air Boeing 737 airliner with more than 50 people on board goes missing after take-off in Indonesia.

Flightradar24 said the aircraft had lost more than 3,000m (10,000ft) in altitude in less than a minute.

