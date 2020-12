Netflix gaat niet waarschuwen voor fictie bij The Crown

De makers van de Netflix-hit The Crown gaan geen fictie-disclaimer toevoegen. Dat laat de streamingdienst aan Deadline weten naar aanleiding van een oproep van de Britse minister van Cultuur, Oliver Dowden.

Dowden vond dat de streamingdienst moest waarschuwen dat het verhaal van The Crown over de koninklijke familie fictief is. Maar volgens Netflix is zo’n disclaimer niet nodig. „We hebben de serie altijd als een drama gepresenteerd en we zijn overtuigd dat de kijkers snappen dat het gaat om fictie gebaseerd op historische gebeurtenissen. Daarom hebben we geen plannen om een disclaimer toe te voegen.”

Brief

De serie is volgens Dowden ‘een prachtig geproduceerd fictief werk’, zo stelde hij vorige week. Maar hij vond een waarschuwingsboodschap wel op zijn plaats. Hij vertelde dat hij de streamingdienst in een brief zou verzoeken een melding toe te voegen aan de serie over koninklijke familie. „Zonder dat vrees ik dat een generatie kijkers die deze gebeurtenissen niet hebben meegemaakt, fictie voor feiten zal aanzien.”

Kritiek

De opmerking van de minister volgde na toegenomen kritiek van onder meer royaltyverslaggevers over ‘onwaarheden’ in The Crown. Ook zou prins William, de zoon van Charles en Diana, niet blij zijn met hoe zijn ouders in de serie worden neergezet. De kritiek laaide op na het verschijnen van het vierde seizoen op 15 november. In de nieuwe reeks komen onder meer de moeilijke relatie van prins Charles en Diana voorbij en gaat het over haar eetstoornis.