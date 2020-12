Studenten nemen op bijzondere wijze afscheid van docent statistiek

Een groep studenten van het Amerikaanse College of New Jersey heeft op wel hele bijzondere wijze afscheid genomen van hun docent. Vanwege het coronavirus kon de groep niet bij elkaar komen, daarop besloten ze om tijdens een Zoom meeting hun nietsvermoedende docent te verrassen.

Een van de studenten, Katherine De Oliveira, stelde tegenover ABC News dat ze samen met haar klasgenoten hun docent statistiek wilden bedanken. Makkelijker gezegd dan gedaan, zo bleek. Vanwege het coronavirus vonden de lessen namelijk online plaats, maar daar hadden de studenten al snel wat op bedacht.

‘Jullie zijn geweldig’

De dertig studenten begonnen hun statistiek les met hun camera’s uit. Normaal gesproken hebben ze altijd hun camera’s aan, dus de docent vermoedde al dat er iets aan de hand was. Plots deden ze tegelijkertijd allemaal hun camera’s aan terwijl ze handgemaakte bordjes en papiertjes met bedankjes omhoog hielden.

In de video, die op TikTok staat, is te horen hoe de docent reageert. „Oh wauw. Dit is echt het liefste wat iemand ooit gedaan heeft! Jullie zijn geweldig”, riep de docent.

„Zijn reactie maakt de video zo geweldig”, stelt De Oliveira. „Het was zo mooi om te zien.” Volgens De Oliveira is de statistiek docent iemand die van zijn lokaal een veilige en positieve ruimte gemaakt heeft. Hij is volgens haar het type docent dat aan je vraagt om hem voor te stellen aan familieleden die tijdens de online lessen in de achtergrond zichtbaar zijn.

