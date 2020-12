Vervoer van coronavaccins is nog niet goed geregeld

Terwijl farmaceuten haast maken om hun coronavaccin zo snel mogelijk goedgekeurd te krijgen, lopen andere bedrijven alvast warm om het vervoer te regelen. Maar dat valt niet mee, blijkt uit een rondgang van RTL Z.

„Eigenlijk weet niemand precies waarop hij zich moet voorbereiden,” zegt John Twisk, directeur van Cyberfreight Pharma Logistics. Zijn bedrijf organiseert de opslag en het vervoer van geneesmiddelen.

Ontbrekende informatie

Hij en andere bedrijven die betrokken zullen zijn bij het transport van het coronavaccin, zoals Air France-KLM en truckers die het laatste stuk voor hun rekening nemen, hebben een taskforce opgericht om het transport zo goed mogelijk te organiseren.

Maar ze krijgen nog niet de informatie die ze nodig hebben, zoals hoeveel doses er in een doos gaan, hoe groot die doos is en wat het gewicht is. Twisk denkt dat farmaceuten die informatie niet willen delen uit angst om de concurrentie wijzer te maken.

Koelverpakkingen

Ook bedrijven die koelverpakkingen maken weten nog niet welk vaccin ze kunnen verwachten en kunnen zich daardoor maar beperkt voorbereiden. Verschillende coronavaccins moeten bij verschillende temperaturen worden bewaard.

