Gitanjali Rao uitgeroepen tot Kind van het Jaar: ‘Wil problemen oplossen’

Voor het eerst in zijn bijna 100-jarige geschiedenis heeft het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine een Kind van het Jaar uitgeroepen. Het gaat om de minderjarige die dit jaar de meeste invloed op de wereld zou hebben gehad. Uit vele inzendingen heeft Time uiteindelijk de 15-jarige Gitanjali Rao, een jonge wetenschapper en uitvinder, tot winnaar uitgeroepen.

Rao, een 15-jarig meisje uit de Amerikaanse staat Colorado, werd gekozen uit meer dan 5000 genomineerden. Ze zoekt naar oplossingen voor problemen zoals verslaving aan pijnstillers en vervuild drinkwater. Ze wil ook een wereldwijde gemeenschap van jonge vernieuwers creëren om problemen over de hele wereld aan te pakken, zo zei ze tegenover BBC.

Anderen inspireren

„Mijn doel is niet alleen meer om zelf dingen te ontwikkelen die wereldproblemen op kunnen lossen”, begon ze. „Ik wil anderen inspireren. Uit eigen ervaring weet ik dat het niet makkelijk is als je niemand ziet die op je lijkt.” Rao verwijst daarmee naar de wetenschappers die ze op TV ziet. Volgens haar zijn het ‘vooral oudere, vaak witte mannen’ die als wetenschapper worden afgebeeld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Humbled, honored, and excited! Special thanks to all my mentors, teachers, family, and friends who believed in me and supported me. Congrats to all the finalists and many of them are my friends @jordanjustright from @TheSTEAM_Squad @MightyRebekah @ElijahLee07. They inspire me! https://t.co/wr8EPhauw9 — Gitanjali Rao (@gitanjaliarao) December 4, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Meet TIME's first-ever Kid of the Year: Gitanjali Rao. Watch Kid of the Year, hosted by @TrevorNoah tonight at 7:30 p.m. E.T. on @Nickelodeon https://t.co/jrHzQIG4xc — TIME (@TIME) December 4, 2020

„Onze generatie heeft te maken met zoveel problemen waar we nog niet eerder mee in aanraking zijn gekomen. Tegelijkertijd zijn er ook problemen die al heel lang spelen en nog steeds bestaan”, vertelde Rao tegenover Time Magazine. „Op dit moment bevinden we ons midden in een wereldwijde pandemie en tegelijkertijd hebben we te maken met mensenrechtenschendingen. Er zijn problemen die wij (als generatie red.) niet gecreëerd hebben, maar die we wel op moeten lossen. Bijvoorbeeld klimaatverandering en cyberpesten.”

Greta Thunberg

Time begon in 1927 een Persoon van het Jaar te benoemen en heeft sindsdien elk jaar een invloedrijke man, vrouw, groep of concept op de omslag geplaatst. Rao is niet de eerste minderjarige topper van Time. Vorig jaar was de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg Persoon van het Jaar. Ze is nu 17.

Lees ook: Recordaantal coronabesmettingen in VS: 225.000 gevallen in 24 uur