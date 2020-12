5 redenen om uit te kijken naar de Nederlandse Netflix-film Forever Rich

Er komt een nieuwe Nederlandse Netflix Original aan. In tegenstelling tot De Familie Claus is het een volledig Hollandse productie en dat is een primeur voor de streamingdienst. Forever Rich is officieel de eerste Nederlandse film van de streamingdienst.

De film gaat over Richie, die op het punt staat de grootste rapartiest van Nederland te worden. Maar als hij voor een belangrijk optreden door gewapende tieners wordt beroofd van een duur horloge, krijgt zijn carrière een deuk. De beelden van de overval gaan viral, er volgt een kat-en-muisspel. Richie zet daarbij alles op het spel om zijn beschadigde imago te herstellen. Vijf redenen om uit te kijken naar de Original.

1. Eerste Nederlandse Netflix Original-film

Op het succes van Netflix liften steeds meer Nederlandse filmmakers mee en dat is een goede ontwikkeling. De bestedingsbudgetten zijn groter en er is een groter publiek. Aan de serie Undercover, al was dat een Belgisch-Nederlandse Original, zag je wat dat kan doen. Seizoen 1 en 2 werden een internationale hit. Nu is het tijd voor een filmhit.

2. Forever Rich heeft een cast vol talent

Netflix maakte gisteren de cast bekend van Forever Rich. Een verademing, want die bestaat niet uit het bekende rijtje acteurs en actrices die je in zoveel andere Nederlandse films ziet. Hadewych Minis (Els) en Matteo Van Der Grijn zijn de enige echt bekende namen. Verder bestaat de cast uit de frisse talenten Daniel Kolf (Tony), Sinem Kavus (Anna), Hadewych Minis (Els), Yootha Wong-Loi-Sing (Jessica), Mustafa Duygulu (Abdel), Yassin Dardour (Bilal) en Sergio Krijnen (Witte Masker). Ook zijn er rollen zijn voor Jelisa van Schijndel, Martijn Oversteegen, Kendrick Etmon, Sabri Saad El Hamus, Tim Olivier Somer, Richelle Plantinga, Safae Gounane, Tony van der Veer, Simen van den Berg, Finn Klinkhamer, Simon van Lammeren en Zoe Love Smith. Hier gaan we de komende jaren nog veel van zien en horen.



3. Jonas Smulders als Richie

Speciaal aandacht voor de hoofdrolspeler in Forever Rich, Jonas Smulders. Hij is 26 jaar oud, wordt gezien als een van de grote talenten in de Nederlandse filmwereld en won in 2015 al eens een Gouden Kalf voor zijn rol in de korte tv-film Geen koningen in ons bloed. Oplettende kijkers kennen hem uit Penoza, Hollands Hoop, Paradise Drifters en nog een reeks films en series. Het grote publiek zag hem dit jaar in de TV Kantine als Frenkie de Jong. We kijken ernaar uit hem in een hoofdrol te zien.

4. Shady El-Hamus en Jeroen Scholten van Aschat

De eerste Nederlandse Netflix-film is geschreven door het duo Shady El-Hamus en Jeroen Scholten van Aschat. Samen maakten zo ook de film De Libi, waarvoor ze in 2019 een Gouden Kalf wonnen in de categorie Beste Scenario. Dat belooft wat. Shady El-Hamus regisseert Forever Rich.

5. Tijdsgeest van nu

Sinds de komst van Instagram en TikTok is iedere jongere een artiest, en die tak van social media pakt niet voor iedereen even goed uit. Eén verkeerde viral en je leven kan ‘verwoest’ zijn. Daarnaast is Nederlandse rap op dit moment ongekend populair, zo blijkt alleen al uit de meest gestreamde artiesten en songs op Spotify in 2020. Het is nog even afwachten op de uitvoering, maar Netflix Nederland heeft met zijn eerste Nederlandse film een potentiële hit in handen.

De Nederlandse Netflix Original Forever Rich verschijnt in 2021 wereldwijd op de streamingdienst.

