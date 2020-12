Zevenjarig jongetje rent brandend huis in om zijn zusje te redden

Een zevenjarig jongetje in het Amerikaanse New Tazewell, Tennesse, heeft een absolute heldendaad verricht. Toen er een brand uitbrak in zijn huis, is hij het brandende huis binnengerend om zijn 22 maanden oude zusje te redden.

Het voorval vond plaats op 8 december. Ouders Chris en Nicole Davidson hadden hun drie kinderen eten gegeven en ingestopt en lagen zelf ook al tegen half 9 ’s avonds te slapen, zo vertellen ze aan de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Geur van rook verandert in heftige brand

Een paar uur later werd moeder Nicole wakker van de geur van rook. Slechts een paar minuten later was het huis van de Davidsons veranderd in een vlammenzee. De ouders hadden hun zoontje, de tweejarige Elijah, en hun zevenjarige pleegzoon Eli weten mee te nemen.

Dochtertje Erin konden ze echter niet meekrijgen, omdat haar slaapkamer werd omringd door het vuur. „De rook en het vuur was zo heftig dat er geen enkele manier was dat ik bij haar kon”, vertelt vader Chris.

Via het raam

Toen ze eenmaal buiten waren, wilde Chris via het raam naar binnen. Hij had echter niets om op te staan, waardoor het raam te hoog voor hem was. „Daarom heb ik Eli opgepakt. Hij is door het raam geklommen en kon haar uit haar ledikant pakken. We zijn ontzettend trots op hem. Hij heeft iets gedaan wat een volwassen man niet zou doen.”

Eli zelf blijft heel nuchter onder zijn heldendaad: „Ik dacht dat ik het niet zou kunnen, maar toen riep ik tegen mijn vader dat ik haar te pakken had. Ik was bang, maar ik wilde niet dat mijn zusje zou doodgaan.”

Brand slokt hele huis op

De brand is door twintig brandweerlieden aangepakt. De dag na de brand was er volgens de lokale brandweerchef ‘niets meer over’ van het huis. „We zijn alles wat we ooit hadden kwijt. Ons hele leven zat in dit huis”, aldus Chris.

Nicole en Chris waren voorheen zelf brandweerlieden. Zij hebben door corona echter hun baan verloren. Om de familie te steunen is recentelijk een GoFundMe-campagne gelanceerd, zodat anderen deze mensen kunnen steunen.

Lees ook: Onbeschofte fietser geeft kindje kniestoot zodat hij niet hoeft te remmen