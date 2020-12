Man is verkleed als verpleegkundige en maakt slechte coronagrap in supermarkt

Een 1 april-grap kan ook te ver gaan, oordeelde de rechtbank in het Belgische Waals-Brabant gisteren. Een man van in de dertig had zich verkleed als verpleegkundige en raakte in de supermarkt ongestoord allerlei producten aan. Ook niesde hij opvallend tussen de klanten en likte hij aan zijn bankpas.

De grap kwam hem duur te staan, want de rechtbank heeft geoordeeld dat de inwoner van Waver (net onder Brussel) is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur. Daarnaast heeft de man een boete van 400 euro gekregen.

Bizar gedrag

Zowel het winkelende publiek als het winkelpersoneel kon niet lachen om de grap en lichtten de politie in.

De man probeerde zijn daden in de rechtbank goed te praten. Hij zei dat niezen „iedereen wel eens kan overkomen”. Ook gaf hij aan dat een verpleeguniform voor hem hetzelfde is als andere kledingstukken en die dus van tijd tot tijd draagt. Wel gaf de man toe dat hij de stethoscoop niet om had moeten doen.



Slechte grap

Daarnaast zei de man dat hij zich over het algemeen weinig laat informeren. Hierdoor zou hij niet op de hoogte zijn van de ernst van de gezondheidssituatie rond 1 april. Wel erkende hij dat het een „hele slechte grap” van hem was.

Het openbaar ministerie was niet te spreken over het gebrek aan verantwoordelijkheid van de man en eist daarom een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. De man had twee weken voor de veroordeelde feiten al de gezondheidsregels overtreden. Hij riskeert vier maanden gevangenisstraf in het geval hij de opgelegde taakstraf niet uitvoert.

