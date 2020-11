Dronken vrouw brengt dochter om 04.00 uur ’s ochtends naar school

Het zal je maar gebeuren als politieagent: je houdt een dronken bestuurder om 04.00 uur ’s ochtends aan, en die zegt: „Ik breng mijn kind naar school”. Het overkwam politieagenten in Brussel.

De vrouw slingerde over de weg en moest zich vanwege het incident vandaag melden bij de rechter. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Dochter op de achterbank

De vrouw werd vorig jaar op 23 oktober door politieagenten van de weg gehaald nadat ze dronken achter het stuur was gestapt. Toen de agenten haar aanhielden, zagen ze dat er een meisje op de achterbank zat. De agenten vroegen de vrouw wat zij aan het doen was: „Ik breng mijn kind naar school”, antwoordde ze stomdronken. Het bleek dat zij 2,41 promille alcohol in haar bloed had zitten. Dit percentage is ver boven het gemiddelde, wat 0,5 promille is.

Verjaardagsfeest

Haar advocate laat weten dat de vrouw die avond het verjaardagsfeestje van een vriendin had bezocht. Ze had van tevoren niet gegeten en op een lege maag komt alcohol hard aan. „Ze heeft wel haar les geleerd, want voortaan neemt ze de taxi als ze uitgaat en wat wil drinken”, zegt ze.

In 2019 lag het aantal geregistreerde gevallen van rijden onder invloed in Nederland op 32.830. Dat is wel een stuk minder dan tien jaar geleden toen het aantal op 56.793 stond. De straffen die hierbij komen kijken, verschillen naar mate van het percentage alcohol in het bloed. Bij een extreem hoog percentage kan zelfs gevangenisstraf voorkomen.

Zes keer opgepakt

Rechter Johan Van Laethem die uitspraak deed over de zaak, keek naar het feit dat ze haar kind op dat moment bij zich had. Ook speelde de uitslag mee dat mevrouw al voor de zesde keer voor een politierechter stond. Twee van de zes keren ging het ook om rijden onder invloed. De vrouw kreeg uiteindelijk een rijverbod van drie maanden, een alcoholslot van achttien maanden en een boete van 1600 euro opgelegd. Verder stelde de politie een proces-verbaal op. Het gezin wordt hiermee door verschillende instanties geobserveerd.

