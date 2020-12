Protest tegen coronamaatregelen: Vlaamse kapster en tattoo-artieste gaan naakt

Verschillende ondernemers houden vanwege corona met moeite het hoofd boven water. Een Vlaamse kapster en een tattoo-artieste zijn daarom uit de kleren gegaan als protest tegen de huidige maatregelen. Hiermee hopen de ondernemers op versoepelingen. „De staat wil ons uitkleden. Wij doen het liever zelf.”

Afgelopen vrijdag werd in België besloten dat winkels vanaf dinsdag weer open mogen, maar onder meer kapperszaken en tattooshops moeten voorlopig nog gesloten blijven.

Uit met de kleren

Do Mustache, een kapster uit Hamme, en Sophie Sarti, een tattoo-artieste uit Dendermonde, protesteren tegen die ‘ongelijkheid’. Dat doen ze door op Facebook een foto te plaatsen waar ze bloot op staan terwijl ze een bordje met ‘gesloten’ vasthouden. „De staat wil ons uitkleden. Ik doe het liever zelf”, staat erbij.





De staat wil ons uitkleden …Ik doe het liever zelf !!!In solidariteit met Belgische en Franse collega's …Ik… Posted by Do Mustache on Friday, November 27, 2020

Uitkleden

Ze vragen anderen ook in actie te komen. „Ik vraag al mijn collega’s zoals barbiers en kappers om deze beweging van onze Franse vrienden te volgen. Uiteraard mogen alle contactberoepen en mensen uit de horeca hieraan deelnemen. Jullie zijn ze namelijk ook aan het uitkleden”, schrijven de vrouwen bij hun bericht op Facebook.





De staat wil ons uitkleden …Ik doe het liever zelf !!!In solidariteit met Belgische en Franse collega's …Ik… Posted by Sophies'arti – equinox ink on Sunday, November 29, 2020

Gemaskerd protest

Protesten tegen de huidige coronamaatregelen komen in verschillende vormen, ook in ons land. In de vorm van een ‘slavenmars’ voerden demonstranten, verkleed als forensische onderzoekers met hun hoofden geheel bedekt, dit weekend actie. Dat deden ze in onder meer Spijkenisse, Sneek, Tilburg, Borne en Amersfoort.

De actievoerders werden begeleid door een speaker die anti-coronaleuzen afspeelde. Waartegen ze precies demonstreerden, is niet duidelijk.

