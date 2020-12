Italiaan moet afkoelen na ruzie met vrouw: wandelt 450 km, krijgt coronaboete

We maken allemaal wel eens ruzie. En om escalatie te voorkomen, is het soms handig even af te koelen. Allebei in een andere kamer, even sporten of een koude douche. Een 48-jarige Italiaan moest ook afkoelen nadat hij en zijn vrouw ruzie hadden gemaakt. Hij ging een stukje wandelen, maar dat ‘stukje’ was uiteindelijk 450 kilometer.

En omdat hij met die wandeling ook de lockdownregels overtrad, kreeg hij een boete, schreef de BBC na berichtgeving van Italiaanse media.

In Italië, waar het verhaal massaal werd gedeeld, kreeg de man de bijnaam ‘Forrest Gump’. Tom Hanks speelt in de gelijknamige film een man die honderden kilometers door de Verenigde Staten loopt. „Run, Forrest, run!”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Italian man walks 450km after lockdown row with wife https://t.co/V0fs7W467N — BBC News (World) (@BBCWorld) December 7, 2020

Week van huis

‘Even’ afkoelen ontaarde in maar liefst een week van huis weg zijn. Hij zwierf na een tijd doelloos rond op straat, dus de politie pikte hem op. Dat was zo rond 2 uur ’s nachts. Maar in Italië geld een avondklok, dus buiten zijn om twee uur ’s nachts is niet de bedoeling. Dus kreeg de man er ook nog een boete bij, van maar liefst 400 euro.

Tegen de agenten die hem beboetten, vertelde de man dat hij die honderden kilometers helemaal te voet had afgelegd. Dat komt neer op ongeveer zestig kilometer per dag. De man zei dat hij alleen „wat moe” was. „Onderweg kreeg ik eten en drinken aangeboden van mensen die ik tegenkwam.”

De man was als vermist opgegeven door zijn vrouw, bleek toen de politie zijn identiteit checkte. Zijn vrouw is hem toen komen ophalen. Waar de ruzie over ging, is niet duidelijk. En of de coronaboete olie op het vuur gooide, werd ook niet bekendgemaakt.

Lees ook: Man slaat beer van 160 kg in gezicht om zijn hond te redden