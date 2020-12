Recordaantal coronabesmettingen in VS: 225.000 gevallen in 24 uur

De Verenigde Staten hebben vrijdag voor de tweede dag op rij een recordaantal nieuwe coronabesmettingen binnen 24 uur geregistreerd. Volgens de Johns Hopkins universiteit in Baltimore zijn er binnen een etmaal meer dan 225.000 Amerikanen geïnfecteerd met het longvirus. Donderdag stond het aantal nog op dik 210.000.

Het aantal sterfgevallen in een etmaal kwam uit op 2506 mensen. Een dag eerder werden er nog 2900 sterfgevallen gemeld.

Gezondheidsfunctionarissen waarschuwden al eerder voor „een uitbraak bovenop een uitbraak” omdat een week geleden miljoenen Amerikanen naar hun familie afreisden om Thanksgiving, een belangrijke feestdag in de VS, te vieren.

Thanksgiving

In het land laait de epidemie flink op. De afgelopen weken werd al drie keer de lat van 200.000 dagelijkse coronabesmettingen overschreden, maar nog nooit was het aantal zo hoog.

Ziekenhuisopnames nemen met name toe in de vier meest dichtbevolkte staten (Californië, Florida, New York en Texas), merkt het Covid Tracking Project op. De Verenigde Staten, het land dat wereldwijd het hardst door de pandemie is getroffen, telt in totaal meer dan 14,3 miljoen besmettingen en 278.000 doden.

Kleine daling besmettingen Duitsland

Terwijl in de Verenigde Staten het aantal coronabesmettingen toeneemt, is het aantal nieuwe gevallen in Duitsland juist iets gedaald. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft zaterdagochtend 23.318 nieuwe gevallen gemeld. Vrijdag waren er nog 23.449 besmettingen.

De afgelopen dagen is het aantal nieuwe geïnfecteerden snel toegenomen. Donderdag meldde het RKI 22.046 nieuwe gevallen, woensdag rond de 17.000 en dinsdag zo’n 13.500 besmettingen. In totaal is het coronavirus in Duitsland bij 1.153.556 personen vastgesteld.

In het afgelopen etmaal overleden nog eens 483 personen in Duitsland aan de gevolgen van Covid-19. Het totale dodental als gevolg van de epidemie komt daarmee op 18.517 te staan.

Rusland vaccineert als eerste

En terwijl wereldwijd elke dag meer mensen besmet raken met het coronavirus, begint Rusland zaterdag als eerste land met het vaccineren van mensen tegen het coronavirus. In Moskou gaan vaccinatiecentra open. De eerste mensen die zich kunnen laten inenten zijn leraren en mensen die werken in de zorgsector.

Russen kunnen op vrijwillige basis worden ingeënt met een Russisch vaccin. Volgens de onderzoekers van het medische onderzoeksinstituut Gamaleya is het voor 95 procent doeltreffend.

Het vaccin kost 16 euro per dosis, maar de Russische regering vaccineert de burgers gratis. Vanaf begin volgend jaar moeten in het hele land mensen worden ingeënt. In Rusland wonen ruim 145 miljoen mensen.

Wetenschappers hebben hun bezorgdheid geuit over de snelheid waarmee Rusland zijn eigen vaccin lanceert. Het middel Spoetnik V is nog niet volledig getest op veiligheid en werkzaamheid.

Recordaantal besmettingen Rusland

Rusland heeft de afgelopen 24 uur een recordaantal nieuwe coronabesmettingen gemeld. Er kwamen in 24 uur tijd maar liefst 28.782 nieuwe besmettingen bij. Het totaal aantal besmettingen komt daarmee op 2.431.731.

Volgens de autoriteiten zijn er de afgelopen dag 508 sterfgevallen in verband met Covid-19 geregistreerd, waarmee het officiële nationale dodental op 42.684 staat. In Moskou raakten 7993 mensen besmet met het virus.

Rusland is wereldwijd het vierde land met de meeste besmettingen, na de Verenigde Staten, India en Brazilië.

