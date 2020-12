Géén corona-surprises met Sinterklaas: ‘Lijkt wel of er taboe op rust’

Je zou misschien verwachten dat veel Sinterklaasvierders nu voor corona-achtige surprises gaan, inclusief mondkapje en anderhalvemeter-toespelingen. Niets is minder waar, ziet professioneel surprisemaker Frank Deen in zijn winkel. „Helemaal nul.” Consoles doen het wel goed.

‘Surprise’

Google je op ‘suprises corona’, dan verschijnt als eerste de website van Pipoos, de winkel voor alle crea bea’s en bertjes onder ons. „We draaien de rollen om: laat coróna maar een mondkapje opzetten!”, promoten ze hun ‘hoe maak je corona-surprise’, die er met groene uitsteeksels, wiebelogen en een mondkapje inderdaad uit ziet als de ‘surprisificatie’ van corona.

Tel je alle benodigdheden bij elkaar op, van ‘wiebelogen’ á 3, 95 euro tot piepschuimbal á veertig cent, dan heb je voor 38, 38 euro je eigenhandig gemaakte coronasurprise.

Surpriseman Frank

Je kunt ook denken: de sintballen, ik láát hem liever maken!

Door Frank Deen bijvoorbeeld. Deze surpriseheld maakt al jaren lang surprises voor je klasgenoot tot ome Henk en je moeder en is rond deze tijd van het jaar helemaal in z’n sintsas. Het is de enige tijd van het jaar dat hij handcrème gebruikt en bij elk leeg wc-rolletje denkt-ie: wat kan ik daar mee?





Dikke darm

Vorig jaar vertelde hij Metro al over z’n surprisekunstwerken, variërend van een TVOH-microfoon (voor een zangertje in spe) tot de gigantische blinde darm (voor een meisje dat net geopereerd was). Ja, dat was wel een topper, beaamt hij. „Ze kwam me later nog vertellen dat de darm nog steeds in haar slaapkamer staat.” Dat is meteen ook een surprise-trend. Niet meer de surprises die je na afloop meteen kunt weggooien omdat ze uit elkaar hangen (of druipen) van ellende, maar „de blijvertjes”, zoals hij het noemt.

‘Nul’

Op de vraag of hij veel ‘corona-surprises’ heeft gemaakt, kan hij heel eenvoudig antwoorden. „Helemaal núl. Het is zelfs niet ter sprake gekomen. Het lijkt wel alsof er een taboe op rust. Alsof mensen er helemaal klaar mee zijn en het er bewust niet over willen hebben. Ik denk dat iedereen verlangt naar een ouderwets sinterklaasfeest. Een gezellig, knus avondje, zónder corona.”

Hoe volgens hem corona eruit zou zien als surprise? „Zo’n spikebal, weet je wel, of natuurlijk een grote fles coronabier. Dat is nog het meest voor de hand liggend.”

Laagdrempelig

Geen corona dus, wel al zo’n 150 andere surprises die hij dit jaar al heeft gemaakt, „het lijkt hier in de zaak inmiddels een surprise-museum.”

And counting. Hij stuurt meteen een achttal foto’s van veelal (semi-)tijdloze creaties. Een Ajax-shirt, Donald Duck, gouden Nike, een schoorsteen, consoler, hamburger met maanzaad… Prijskaartje kant-en-klaartje: 17, 50 euro. Schappelijk prijsje wel voor een waar ‘knutswerk’ waarin niet alleen karton, plakbandrolletjes en heel wat lijm, maar ook manuren zitten, en dit jaar wel heel veel, verklapt hij. Maar het moet laagdrempelig blijven. „Soms verdien je er wat op, soms ook niet. We gebruiken veel recycleproducten, dat scheelt ook, hoor.”

Tijdens z’n knutselmiddagen helpt hij kinderen met hun surprise -„die gelukkige blik in hun ogen als het dan af is…” en dan zijn er ook nog de ‘prefabs’, die elk jaar weer bestsellers blijken: surprises die al in elkaar zitten en je alleen nog maar hoeft af te maken. Pepernootjes en schuim op de taart bijvoorbeeld, „en het hondje doet het dit jaar nog beter dan andere jaren. Geen idee.”

Droedel

De surprises waarover hij even moet nadenken, vindt hij de leukste. Zo heeft net een vaste klant haar vier surprises bij hem in de winkel opgehaald. „Ze wilde graag een huis met een kok en een droedel, dozen wijn, een voetbal en ski’s. In een bepaalde afmeting.” Best specifiek dus. „Hoe ga ik dát nou weer doen?”, dacht hij, waarna z’n twee rechterhanden meteen begonnen te kriebelen. Hij printte een foto van de droedel uit, maakte er een mandje bij en zette het samen met de andere verzoekjes in een kijkdoos. „Met een verlichte kerstboom erin, aardig geluk, al zeg ik het zelf!” Ook maakte hij er een voor haar kleindochter. „Ze wilde haar op ski’s in een Harry Potterpak…”

Geen TVOH-surprises

In tegenstelling tot voorgaande jaren was er geen vraag naar een TVOH-microfoon, of Pókemon. Ook een Chateautje Meiland kwam niet voorbij. Wel was er een vrouw die een traditionele Zwarte Piet wilde. „Met oorringen enzo. Als zij dat graag wil… Ik heb dus een hele mooie Zwarte Piet gemaakt.”

En als je denkt dat Frank Deen op 5 december helemaal klaar is met de surprises, letterlijk en figuurlijk, dan zou het je nog eens verrassen. „Ik heb al allerlei aanvragen voor kerstsurprises, dus ik knutsel gewoon nog even door. Er is verder toch niets te doen.”

