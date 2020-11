Nederlanders verkiezen kerst massaal boven Sinterklaas

Nederlanders verkiezen de kerstdagen massaal boven pakjesavond. Zes keer zoveel Nederlanders vieren liever Kerst dan Sinterklaas, blijkt uit onderzoek van PostNL. Niet iedereen kijkt uit naar de feestdagen: 1 op de 5 Nederlanders ziet de komende feestmaand liever helemaal voorbijgaan.

Slechts 1 op de 10 Nederlanders viert graag Sinterklaas, terwijl bijna 60 procent van de Nederlanders uitkijkt naar kerst. Eén op de drie Nederlanders ziet er tegenop om te bedenken hoe ze de feestdagen met hun dierbaren kunnen vieren in deze tijd.

Kerst in huiselijke kring

Hoe de feestdagen in de huidige tijd eruit gaan zien, blijft nog even onduidelijk. Het Outbreak Management Team (OMT) meldde vanochtend dat het op dit moment geen optie is om de coronamaatregelen per half december verder te versoepelen. Daarvoor dalen de besmettingscijfers te langzaam en is de druk op de zorg nog te groot. Daarnaast gaat het OMT kijken of het een optie is om de kerstvakantie op scholen te verlengen.

Eerder adviseerde het OMT dat kerst dit jaar moet worden gevierd in huiselijke kring, met maximaal zes gasten uit dezelfde regio. Op 8 december zullen premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie geven. Ze willen dan ook duidelijkheid geven over de feestdagen.

Run op kerstkaarten

Minder contact in een tijd dat we juist bij elkaar willen zijn; dat is voor veel mensen lastig. 40 procent van de Nederlanders is daarom van plan meer kerstkaarten te versturen dan normaal, blijkt verder uit het onderzoek van PostNL. 64 procent van de Nederlanders denkt dat vrienden en familie juist dit jaar wel een hart onder de riem kunnen gebruiken in de vorm van een kaartje.



vandaag een kerstkaart op de bus gedaan naar m'n bestie in de filippijnen, het heeft toch wel een soort van charme als je een kaart op de bus doet — nina (@helloooitsnina) November 23, 2020

En dat blijkt te kloppen: 82 procent van de Nederlanders geeft aan een kerst- of nieuwjaarskaart extra te waarderen dit jaar. PostNL verwacht de komende feestmaand gemiddeld twee keer zoveel post te bezorgen dan op andere dagen gedurende het jaar.

Extra bezorgdagen

De pakketdienst is goed voorbereid op de grote decemberdrukte. Dat geldt voor de pakketten, maar net zo goed voor de post. Waar er gemiddeld 6,8 miljoen brieven per dag door de handen van de bezorgers gaan, wordt dit rond de feestdagen bijna verdubbeld tot gemiddeld 11,7 miljoen brieven per dag.

Er zijn daarom extra bezorgdagen ingepland en de meer dan 11.000 oranje brievenbussen worden in december ook op zondagen geleegd.

