Jim Bakkum omarmt oma na 9 maanden en dat levert hem bakken met kritiek op

Tijdens de coronacrisis is het lastig om sommige familieleden te zien. Misschien hebben ze een zwakke gezondheid, zitten ze in een verzorgingstehuis of wonen ze (te) ver weg. Ook zanger en acteur Jim Bakkum heeft een familielid lange tijd moeten missen: hij heeft zijn oma (93) negen maanden lang niet gezien.

Toen hij haar uiteindelijk weer zag en daarvan een foto plaatste op Instagram, gisteren, namen zijn volgers hem dat niet in dank af. Op de foto slaat de zanger namelijk een arm om zijn oma. Heel normaal, zou je denken, maar Instagrammers vinden dat in ‘deze tijd’ not done.

„Maar niet zo slim op foto 1 geen 1.5m of mondkapje!”, reageert een volger. Iemand anders vindt het juist zielig dat Jim’s oma zo lang zonder bezoek zat: „Om zo je laatste tijd eenzaam door te moeten komen. Heel triest? Is dit de keus van je oma zelf?”

https://www.instagram.com/p/CIdqhGUBVpO/

‘Een knuffel en een kus’

Op zijn Instagram-story reageert Jim (niet Djim) nu op alle kritiek. „De één vindt het belachelijk dat ik haar negen maanden niet heb gezien”, begint hij zijn bericht. „Maar aan de andere kant is het ook belachelijk dat ik nu, na negen maanden, een paar tellen geen afstand houd zonder mondkapje.”

De zanger en acteur vertelt dat zijn oma het liefst Sinterklaas wilde vieren met Bakkum en zijn kinderen. Dat werd last minute toch gecanceld vanwege de coronamaatregelen. „Ik voelde me er zo rot over omdat de ouderen al zo’n eenzaam jaar hebben, helemaal alleenstaande. Dus besloot ik om even in de deuropening een bloemetje te geven”, schrijft hij. „En een knuffel en een kus, die zij misschien wel zo nodig had.”

Daarom vraagt Bakkum iedereen om niet direct te oordelen. „We doen allemaal ons best.”

‘Gelijk heb je’

Gelukkig zijn er ook volgers bij die een positief woord overhebben voor de zanger. Veel mensen reageren met hun persoonlijke ervaringen, bijvoorbeeld met oude(re) ouders, opa’s, oma’s, buren. „Mijn vader van 79 heeft zelf gezegd dat hij het vreselijk vind als hij de kids niet bijna elke dag kan zien. Dan hoeft het van hem niet meer zei hij. dus op zijn verzoek zien we hem gewoon”, schrijft iemand.

Een ander ziet zeker het nut, en misschien zelfs wel de noodzaak, om je geliefden te bezoeken. „93 jaar?! Tijd voor kwaliteit ipv kwantiteit! Straks komen er misschien wel verdrietige tijden aan en heb je elkaar al die tijd niet gezien!”. Ook herkent iemand het verhaal van Jim, en zijn eventuele angst: „Herkenbaar Jim.. mijn oma is 95. Ook al vanaf maart niet echt meer op visite geweest, uit angst dat ik of iemand anders van ons gezin haar besmet. Dat zou ik mijzelf nooit vergeven..”

