Romee Strijd is bevallen van haar eerste kindje, en ze heet…

Supermodel van eigen bodem Romee Strijd (25) en haar man Laurens van Leeuwen (29) zijn voor het eerst ouders geworden. Romee is namelijk bevallen van haar dochter, die ze de naam Mint van Leeuwen heeft gegeven.

Dat maakt het model via Instagram bekend.

Het is zeker een bijzondere naam: in Nederland dragen slechts een tiental meisjes en nog minder jongens die naam. Dat komt neer op, voor meisjes, zo’n 0.0004 procent van de bevolking.

‘Voel me zo gezegend’

„Ik voel me zo gezegend dat ik je eindelijk in mijn armen kan sluiten”, schrijft de kersverse moeder. „We zijn zo verliefd op je.” Het stel liet eerder al, tijdens een gender reveal, weten dat ze een meisje verwachtten.

Ook papa Laurens is „helemaal verliefd”. Onder de post worden Romee en Laurens massaal gefeliciteerd. Opa Bert van Leeuwen is ook blij: hij plaatst allemaal hartjes onder het bericht.



Perfecte plaatje

Opa Bert van Leeuwen deed (spoiler alert) tot voor kort mee aan Het Perfecte Plaatje, een programma van RTL waarin meerdere BN’ers met elkaar de strijd aangaan om de mooiste, beste of interessantste foto’s te maken. In de afgelopen aflevering, waarin de deelnemers een tweeluik van dieren moesten maken en horrorfoto’s schoten, kreeg Van Leeuwen de laagste score. Hij moest het programma verlaten. Bibi Breijman, Stefano Keizers en Loretta Schrijver doen nu nog mee aan het programma en gaan door naar de halve finale.

In één aflevering van het programma werden bekende kennissen, vrienden, of familieleden opgeroepen om mee te doen aan een shoot. Voor Bibi was dat haar vriend Waylon, voor Loretta kwam Ellie Lust opdraven en voor Bert kwamen zoon Laurens en schoondochter Romee to the rescue. Niet geheel verrassend kreeg de foto met het supermodel en haar vriend hoge cijfers. Op de foto waren de twee te zien in een camping-setting.



