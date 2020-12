Bijna 9900 nieuwe coronagevallen, minder dan weekgemiddelde

In de afgelopen 24 uur zijn 9880 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is onder het gemiddelde van de afgelopen week, toen ongeveer 11.000 nieuwe gevallen per etmaal aan het licht kwamen. Zo meldde het RIVM zowel op donderdag als op vrijdag ruim 11.500 positieve tests.

Maar het is niet bekend of de daling daadwerkelijk een daling is. Die daling kan ook bijvoorbeeld komen omdat de GGD’s gisteren, op eerste kerstdag, mogelijk minder mensen aan het werk hadden om positieve tests door te geven aan het RIVM. De meeste nu gemelde positieve tests zijn vermoedelijk van mensen die zich in de dagen voor kerst hebben laten testen. De mensen die op eerste kerstdag zijn getest op een besmetting, horen uiterlijk begin volgende week de uitslag.

Amsterdam telde afgelopen etmaal de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad kwamen 315 besmettingen aan het licht. Verder testten 303 Rotterdammers en 278 mensen uit Den Haag positief, evenals 159 mensen uit Tilburg en 136 inwoners van de gemeente Utrecht.

Weekstijging

In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 77.000 mensen positief getest. De week ervoor kwamen er meer dan 73.000 gevallen bij en nog een week eerder ruim 53.000.

Er zijn in de afgelopen 24 uur 49 mensen met een coronabesmetting gestorven. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. De afgelopen dagen lag het aantal sterfgevallen rond de honderd.

Hoogste aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

In de ziekenhuizen stijgt het aantal coronapatiënten wel. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2342 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het hoogste aantal sinds 7 november. In de afgelopen twee weken steeg het aantal opgenomen patiënten met bijna 700.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) behandelen verpleegafdelingen 1734 coronapatiënten. Dat zijn er dertig meer dan gisteren. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg afgelopen etmaal met vijftien, van 593 naar 608. In totaal steeg het aantal opgenomen coronapatiënten dus met 45 ten opzichte van gisteren.

