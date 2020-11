PvdA’er wil Jip en Janneke de bieb uit tot boosheid van velen: ‘Gestoord!’

De oproep van PvdA’er Julie d’Hondt over Jip en Janneke doet heel veel (Twitter)stof opwaaien. Zij wil het beroemde, zo niet iconische tweetal uit de kinderboeken van Annie M.G. Schmidt de bieb uit, anderen willen haar nu het liefst de politiek uit. Of halen andere boeken aan. „What about Pluk van de Petteflet met z’n milieuvervuilende kraanwagentje?”



Whut? Jip en Janneke weren uit de bieb wegens rolbevestigend? What about Pluk van de Petteflet met z'n milieuvervuilende kraanwagentje? Of Otje, is die kok wel vegan? #PvdA #Utrecht #Crazy pic.twitter.com/FfQQxVIgwY — KarinD030 ✍️ (@KarinD030) November 19, 2020



„Jip en Janneke kunnen gewoon echt niet meer”, begint Statenlid Julie d’Hondt haar betoog aan de voorzitter van de Provinciale Staten van Utrecht.

Hieronder het filmpje:



‘Ouderwets’

„Het is ouderwets en stereotype bevestigend in de rol van man en vrouw. Ik heb nog even geprobeerd om Janneke te zeggen waar Jip stond en andersom maar dat bleek uiteindelijk gewoon te vermoeiend. Bovendien vonden mijn kinderen het ook hartstikke saai. Ik kan me dus voorstellen dat ook Jip en Janneke uit de collectie verdwijnen, of misschien is dat al gebeurd.”

Haar oproep kan op heel wat weerstand rekenen.



@reactnieuws Kick out #PvdA. Dat vegetarische enge hoofd van die troela alleen al. Wat erg voor haar kinderen ! Verschrikkelijk zo'n moeder en zo'n jeugd. pic.twitter.com/q7xDWvL60h — Jack Marsman #Woordkunstenaar 🚜☦️🇷🇺 (@JackMarsman) November 19, 2020

„Ieder kind, ik herhaal ieder kind moet verplicht ‘Jip en Janneke’ voorgelezen krijgen!!! Wat zullen we nu krijgen. Heerlijke korte verhaaltjes, in mooi Nederlands, voor het slapen gaan. Mijn zoons als piepkleine jongetjes genoten er van!”, reageert Marie de Bourgogne. Ze herinnert zich dat het niet de eerste keer is dat vrouwen Jip en Janneke ‘aanvallen’:



Overigens is dit niet nieuw. Een handjevol rabiate feministes in de zeventiger jaren vond ook dat ‘Jip en Janneke’ te rolbevestigend was. Zij werden weggehoond door praktisch iedereen, nooit meer iets van gehoord… tot dusver.. — Marie de Bourgogne🏛🎼🍷 (@Wesse1Smocking) November 19, 2020

Zwarte Piet

Anderen halen de boeken over Zwarte Piet aan, die de bibliotheken nu ‘stilletjes’ uit hun collectie halen. „Politiek moet van de bieb afblijven, en al helemaal van de boeken”, vindt Frits ten Hove. Hij verwijst nog even naar Billie Turf die straks ook nog de bieb moet verlaten, omdat hij „te obesitas” is.



En Billie Turf te obesitas. En geen boeken waarin kinderen worden of zijn mishandeld, want slecht voorbeeld om je meet vereenzelvigen als je leest. Politiek moet van de bieb afblijven. En al helemaal van boeken! — Frits ten Hove (@FritstenHove) November 19, 2020

Voorlezen

In het filmpje leest d’Hondt duidelijk voor van haar scherm, met monotone intonatie, iets wat ook anderen opvalt. „Met zo’n stem zou ik ook niet graag kinderboeken voorlezen”, schrijft iemand. Ook vragen mensen zich af waarom ze het boek dan niet gewoon weglegt. „Mogen we zelf niet meer bepalen wat WIJ leuk vinden? Stop deze waanzin #PvdA.”



Als je het niet leuk vind, of niet wil lezen dan lees je het toch gewoon niet? Waarom moet dit weg? Mogen wij, de burger, geen vrije keuze meer hebben? Mogen we zelf niet bepalen wat WIJ leuk vinden? Waar stop deze waanzin! #PvdA #jipenjanneke pic.twitter.com/2Cp5bnoYkF — Dusty Arne🚜👨🏻‍🌾🐓 (@ABurghouts) November 19, 2020

Al zijn er ook mensen die wijzen op ook haar vrijheid van meningsuiting, zoals FvD-Statenlid Yael Potjer.„In mijn ogen een hele vreemde mening, maar wel een die ze gewoon mag hebben. Als je het er niet mee eens bent, kun je er inhoudelijk op ingaan, maar laat haar persoonlijk met rust!”



In mijn ogen een hele vreemde mening. Wel een mening die zij gewoon mag hebben. Als je het niet met haar eens bent kan je er inhoudelijk op ingaan maar laat haar persoonlijk met rust! Dat is ook de vrijheid van meningsuiting. #jipenjanneke #PvdA https://t.co/lf3UuWLSQH — Yael Potjer (@YPotjer) November 19, 2020

