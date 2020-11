Bedrijven mogen niet eisen dat personeel eerder op werk is – maar dat gebeurt wel

Moet jij wel eens (of altijd) eerder aanwezig zijn op je werk dan je aangegeven werktijd? Wettelijk gezien mag dat niet, heeft een kantonrechter bepaald. Als je werkgever wil dat je eerder aanwezig bent, moeten ze daar ook voor betalen.

De aanleiding is een Limburgs bedrijf dat een werkneemster ontsloeg omdat zij niet altijd tien minuten vóór het begin van haar werk aanwezig was. Afgelopen april begon de vrouw te werken voor het bedrijf, Dimass uit Haelen. Het distributiebedrijf verzorgt de afhandeling en verzending van bestellingen voor webshops.

‘Ontsla me dan’

In de huisregels van het bedrijf staat dat werknemers 10 minuten voor aanvang van hun werktijd aanwezig moeten zijn. Binnen die tijd kunnen leidinggevenden dan instructies geven, zodat de diensten goed op elkaar aansluiten. Maar de ontslagen werkneemster was vaak niet eerder aanwezig en is meermaals gewaarschuwd door haar werkgever.

Ook in september sprak het bedrijf de vrouw opnieuw aan op het ‘te laat’ komen. Ze reageerde: „well then, fire me”, oftewel „nou, ontsla me dan maar”. En haar wens werd vervuld, ze werd op staande voet ontslagen. Maar de werkneemster was daar toch niet zo blij mee, want ze stapte naar de rechter. Die heeft haar nu dus gelijk gegeven.

„Als Dimass vindt dat de aanwezigheid van het personeel 10 minuten voor aanvang van de werkzaamheden essentieel is (…) zou dat ook tot uitdrukking moeten komen in het betalen van die tijd aan de werknemers”, zei de rechter. „Het betreft dan reguliere werktijd.”

13.000 euro aan schade

Het bedrijf moet nu de vrouw haar salaris voor september en oktober betalen, plus cursuskosten, een ontslagvergoeding en juridische kosten. Dat legt de vrouw geen windeieren: ze krijgt in totaal bijna 6000 euro. Ze heeft inmiddels ook al ergens anders werk gevonden.

Ondanks het bedrag dat ze moeten betalen, maakt Dimass-directeur Peter Walraven zich niet druk over de verloren zaak. „Wij wilden om meerdere redenen van die werkneemster af. Zij had voor 13.000 euro schade gereden in het magazijn en al zo’n zeven laptops versleten. Maar omdat dat geen reden voor ontslag is, zochten wij een stok om de hond mee te slaan.”

Paar euro per dienst

Ondanks dat bedrijven dus eigenlijk niet mogen eisen dat personeel eerder aanwezig is dan hun aangegeven werktijd, gebeurt dat in vrijwel elke branche. In de supermarkt, bijvoorbeeld, is het in de meeste gevallen een eis dat je vijf minuten voor je werktijd op de desbetreffende afdeling aanwezig bent. Wie weet is er nog iets bijzonders gebeurd bij de kassa of op de broodafdeling, of moet je bijgespijkerd worden over een nieuw product.

Ook in de horeca is het doorgaans vrij normaal dat je iets eerder aanwezig bent. Je collega’s willen immers ook op tijd naar huis, en als ze op jou moeten wachten is dat doorgaans niet fijn. Dat zijn niet zomaar een paar voorbeelden, bij vrijwel elke (bij)baan moet je net iets eerder op tijd zijn dan aangegeven. Dit is vooral zo bij bedrijven die met diensten werken, zoals inderdaad de horeca, supermarkten en andere winkels. Op kantoor is 09.00 uur vaak gewoon 09.00 uur.

Volgens de rechter moeten bedrijven dus betalen als ze willen dat personeel eerder aanwezig is. Als we uitgaan van het minimum uurloon van iemand van 20 (8,17 euro), gaat het dan om 1,36 euro. Afhankelijk van hoe vaak je werkt per week, ga je er dus een paar euro op vooruit als je baas je die tien minuten zou uitbetalen.

