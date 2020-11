Zeven tekenen om te merken dat je een pittig kind hebt

Alle kinderen kunnen natuurlijk wel eens luidruchtig en wild zijn, maar ouders die een pittig kind hebben, weten het maar al te goed: nooit een saai of rustig moment.

Als je je kleine herkent in de volgende zeven punten, heb je waarschijnlijk een pittig kind…

1. Ze zullen nooit opgeven

Heb je een pittig kind thuis? Dan weet je kind waarschijnlijk heel goed wat ‘ie wil en is ‘ie heel vastberaden. Degene die een hut met drie verdiepingen bouwt met de stoelen uit de eethoek. Degene die in de winter graag een korte broek draagt en de deur uit wil gaan met drie overvolle tassen met speelgoed, knuffels en andere voorwerpen.

Voor ouders kan het voelen alsof zij geen controle over de kleine hebben. Je moet maar zo denken: de uitdagendheid en doorzettingsvermogen die je nu ziet, zijn precies de eigenschappen die jouw kind in de grote wijde wereld verder brengt.

2. Er is geen uit-knop

Zo’n knop heeft geen enkel kind natuurlijk. Uitrusten kent je pittige kleine niet. Hij heeft een sterke minachting voor lang slapen en een voorliefde voor vroeg wakker worden. Als ouders moet je daarom het schema van dutjes en strikte bedtijden loslaten en accepteren dat uitrusten voor je kleintje er niet in zit. Ze hebben nu eenmaal geen uit-knop.

3. Mensen horen je van ver

Pittige kinderen zijn luidruchtig, dus misschien heb je het gevoel dat je je moet verontschuldigen bij de buren. Je pittige kind is van plan gehoord te worden, maar daar zijn ook grote voordelen aan verbonden. Zo zal ‘ie nooit onrecht laten gaan. Hij of zij is de grote, felle, fantastische persoonlijkheid. Het enige wat je je kleine hoeft te leren is de stem ‘binnenin’, die je ook kunt gebruiken in plaats van alles uitspreken.

4. Adviezen van andere ouders

Wat voor andere ouders werkt, werkt niet voor jouw kids. Time-outs, in de hoek gaan staan, beloningskaarten… je hebt dat allemaal al opgegeven. Het enige wat je kunt doen als ouders je goedbedoelde adviezen geven, is knikken. Je weet dat je pittige kleine zijn eigen tempo bepaalt en jij doet je best, wat je gewoon moet blijven doen.

5. Ze worden geleid door emoties

Kan je kind in een oogwenk van nul naar honderd gaan? Lacht hij de ene minuut hysterisch, waarna hij de volgende minuut in huilen uitbarst? De meeste kinderen hebben natuurlijk moeite met het reguleren van emoties, maar pittige kinderen worden volledig beheerst door hun emoties. Zij schreeuwen het hardst op verjaardagen en slingeren aan elke boom. Pittige kids leven op volle snelheid en dat is ook leuk om mee te maken.

6. Verandering is een uitdaging

Wanneer je kind dus in volle snelheid leeft, is het moeilijk om van versnelling te veranderen. Je hebt het vast wel eens gemerkt; een kind dat moeite heeft om iets te laten vallen wat hij of zij aan het doen is. Ongeacht hoeveel waarschuwingen je ook geeft, je kind zal proberen zich te verzetten. Dingen duren nou eenmaal langer, er is misschien wat extra uitleg nodig, maar je zal er beter in worden (en de kids ook).

7. Andere kids trekken naar hen toe

De andere zijde van al het lawaai en de chaos? Pittige kids zijn behoorlijk populair. Andere kinderen voelen zich aangetrokken tot hun energie en gevoel voor plezier. Deze gave voor vriendschap is niet iets wat je kunt leren of kopen.

