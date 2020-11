Duitsers pakken het anders aan: corona bestrijden met humor

Duitsland bestrijdt het coronavirus niet alleen met (strengere) maatregelen, maar ook met een nieuw middel: humor.

Nee, het land wil niet dat je het coronavirus uit gaat lachen. De Duitse overheid heeft een aantal overheidsspotjes opgenomen, met een serieuze boodschap en een luchtige ondertoon. Daarmee moeten jongeren geattendeerd worden op het virus en hoe belangrijk het is om je aan de maatregelen te houden. En of het nou werkt of niet, het is in ieder geval grappig.

Lot van het land

„Ik geloof dat het in de winter van 2020 was. Toen keek het hele land naar ons”, begint de meest gedeelde video, die ook in het buitenland bekeken wordt. Een oude man doet zijn verhaal: „Ik was 22 jaar oud en studeerde toen de tweede golf begon”, gaat hij verder.

„22 jaar oud. Dan wil je feesten, studeren, nieuwe mensen ontdekken… Het lot had andere plannen voor ons. Een onzichtbaar gevaar bedreigde alles waar we in geloofden”, ‘herinnert’ de oude man zich, terwijl onheilspellende beelden in zijn brillenglazen weerspiegelen. „Het lot van het land lag in onze handen.”

De helden van 2020

„Dus verzamelden we onze moed en deden we wat er van ons verwacht werd: we deden het enige juiste… Helemaal niets!” Wie verwachtte dat de man het over zijn oorlogsjaren had, heeft het dus mis. Hij heeft het natuurlijk over het coronavirus, dat Duitsland hard heeft getroffen. Volgens de man ‘was’ het aan de jongeren om de helden te zijn: door thuis te blijven.

„We voerden hé-le-maal niets uit. We lagen op de bank en vochten op die manier tegen het virus. Dit is hoe we helden werden, in de winter van 2020″, besluit de man.

Tot ver buiten Duitsland komen er lovende reacties op het spotje.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Officially a couch potato now trying to save the day… #besondereHelden — Starlight L (@liasternchen22) November 16, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Duits nicht so gut?

Is je Duits nicht so gut? Hier vind je een van de overheidsspotjes met Engelse ondertiteling:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

A video by the German government about coronavirus is going viral. Here it is with English subtitles. pic.twitter.com/BttXBwH79w — BNO Newsroom (@BNODesk) November 14, 2020

Lees ook: Politie op zoek naar jogger die hondje doodstak