81-jarige Italiaan brengt serenade onder ziekenhuisraam stervende vrouw

Een 81-jarige Italiaan heeft op wel heel bijzondere wijze afscheid genomen van zijn stervende vrouw. Vanwege de coronamaatregelen mocht hij het ziekenhuis niet in, maar dat loste hij creatief op door zijn vrouw een serenade te brengen onder haar ziekenhuisraam.

Gedurende haar laatste dagen wilde Stefano Bozzini zijn stervende vrouw, Carla Sacchi, maar wat graag bijstaan. De in Italië geldende coronamaatregelen zorgen er echter voor dat hij het ziekenhuis niet in mag. De Italiaan liet het er niet bij zitten en kwam met een creatief idee.

Een ontroerend afscheid

Met zijn accordeon in zijn handen is de 81-jarige man, buiten, onder het ziekenhuisraam van zijn 74-jarige vrouw gaan zitten. Vervolgens heeft hij een aantal favoriete liedjes van zijn vrouw gespeeld. De beelden van het ontroerende afscheid raken velen, zeker nu men in deze coronatijd niet dicht bij elkaar kan zijn.





Ciao Maurizio ,quello che avete fatto per la mamma è stato un bellissimo gesto e anche molto emozionante, lo voglio… Posted by Valerio Marangon on Sunday, November 8, 2020

Maurizio Bozzini, de zoon van het paar, deelde de beelden van de serenade met een vriend. Die zette ze vervolgens op Facebook, waar zowel nationale als internationale media het oppikten. Afgelopen donderdag overleed Carla Sacchi, zo meldt Piacenza Libertà. Stefano en Carla gingen al ruim 47 jaar getrouwd door het leven.

„Dank u wel Stefano voor het tedere gebaar dat ons eraan herinnerde wat van elkaar houden betekent”, schreef de burgemeester van het stadje Piacenza, Patrizia Barbieri, op Facebook. „Alles doen voor een ander, zodat ze zich niet alleen voelen en een manier vinden om elke barrière te overwinnen. Wees niet bang om jezelf kwetsbaar op te stellen en om te zeggen wat je voelt.”





Ha fatto il giro del mondo, la storia dell'alpino Stefano Bozzini e di sua moglie Carla: in quella serenata sotto le… Posted by Patrizia Barbieri on Thursday, November 26, 2020

