‘Wonderhond’ loopt van Zwitserland naar Nederland

Hondenliefhebbers maken zich zorgen om een hond die van Zwitserland via Duitsland naar Nederland is gelopen. Het magere dier is nu het Gelderse Didam.

Het gaat om een Bretonse Spaniël, die volgens de Honden Zoekgroep Gelderse Vallei (HZGV) „zeer angstig is”. De oproep is dan ook: benader de hond niet, roep ‘m niet en kijk m ook niet aan. „Het arme beestje rent voor alles weg en komt zo niet tot rust op één plek.”

Wonderhond

De eerste melding van het dier kwam halverwege maart, vanuit Zwitserland. Afgelopen zondag is hij voor het laatste gezien in de omgeving van Didam. De hond legde met omzwervingen een tocht af van bijna tweeduizend kilometer.

„Het is een wonder dat hij nog leeft”, zegt Wouthilde Knevel van Amivedi Doetinchem tegen Omroep Gelderland. Die organisatie registreert vermiste en gevonden huisdieren. Met al die wegen die hij onderweg is gepasseerd is het echt een wonderhond te noemen, zegt Knevel.

Zoektocht

Ervaren zoekteams hebben de hond onderweg proberen te vinden, maar tot nog toe zonder succes. De HZGV coördineert de zoektocht vanuit Nederland. Zie je de hond, bel het dan direct om de looprichting door te geven, is het advies. Knevel: „Hij is bang en heeft geen vertrouwen in de mens”, legt Knevel uit. „Daarom is het belangrijk hem niet zelf te benaderen.”

❗️Losloper vanuit Zwitserland via Duitsland nu in Nederland (Gelderland), graag dit bericht zoveel mogelijk… Gepostet von Honden Zoekgroep Gelderse Vallei HZGV am Montag, 3. August 2020

Mocht de hond gevangen worden, gaat hij direct naar de dierenarts. „Dan zal hij naar een opvang gaan waar wordt gekeken of hij kan socialiseren”, zegt Knevel. „Hopelijk kan hij dan ooit ergens geplaatst worden.”

