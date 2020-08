Mail ex-advocaat kroongetuige ontlastend voor Peter R. de Vries

De rel rondom Peter R. de Vries en de ex-advocaat van de kroongetuige gaat verder. Volgens een mail in bezit van de Volkskrant was Peter R. de Vries niét de reden voor de breuk tussen Nabil B. en zijn voormalige, anonieme advocaat.

De ex-advocaat van Nabil B. verklaarde eerder in een interview het AD dat de ‘bemoeienis’ van Peter R. de Vries de reden was om te stoppen met de verdediging van Nabil B. In een uitzending van Beau ontaardde een gesprek tussen De Vries en de twee AD-journalisten, Jens Olde Kalter en Yelle Tieleman, in een felle discussie over de toedracht van de breuk. De Vries zei dat het onzin was dat de breuk werd veroorzaakt door hem en beschuldigde de journalisten, die het interview plaatste, van leugens. Ook meende hij dat de twee eenzijdige informatie gaven aan de lezer en zijn reactie op de aantijgingen amper hadden weergeven.

Lees ook: Geruzie aan tafel bij ‘Beau’ zorgt voor verdeeldheid onder kijkers

Niet vanuit De Vries

Op verzoek van de Volkskrant stuurde De Vries alle e-mails tussen hem en familie van de kroongetuige. Daaruit blijkt dat het contact tussen hem en de kroongetuige niet vanuit hem kwam, maar op verzoek van B.’s familie. Zonder toezeggingen vooraf sprak De Vries de kroongetuige pas na 12 maart (toen de advocaat en de kroongetuigen de breuk al hadden bevestigd), zo blijkt uit een mail aan voormalig hoofdofficier Fred Westerbeke.

De kwestie ligt gevoelig omdat zowel de broer van deze kroongetuige, als diens eerdere advocaat Derk Wiersum is geliquideerd, waardoor hij moeilijk nieuwe advocaten kon vinden. „Ik was de laatste op zijn lijstje”, zegt de anonieme advocaat in het AD-interview. „Iedereen zegde af.”

‘Niets voorafgegaan’

In de bewuste mail van 12 maart om 04.37 uur aan het Openbaar Ministerie, schrijft de anonieme advocaat echter: „Aan de opzegging (van de samenwerking met Nabil B., red.) is niets voorafgegaan dat ons daarop heeft voorbereid.” En: „De kroongetuige heeft het vertrouwen in ons opgezegd. In dat gesprek heeft hij mij ook gezegd dat hij geen andere advocaat heeft aangezocht.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.