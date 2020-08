Schoten gelost bij Witte Huis, Trump in veiligheid gebracht

Bij het Witte Huis is gisteravond (lokale tijd) een schietpartij geweest. De Amerikaanse president Donald Trump is in veiligheid gebracht.

In de buurt van het politieke hoofdkwartier werd geschoten. Een persconferentie werd onderbroken toen beveiligers Trump kwamen halen om hem naar de Oval Office (zijn kantoor) te brengen. De verdachte is neergeschoten door de Secret Service en naar het ziekenhuis gebracht.

Persconferentie plots onderbroken

Rond zes uur ’s avonds was de persconferentie net begonnen toen agenten van de Secret Service Trump uit de persruimte kwamen ophalen. In eerste instantie werd niet verteld waarom het persmoment plots werd onderbroken. Ook minister van financiën Steve Mnuchin werd opgehaald. De kamer is afgesloten.

Trump kwam even later terug in de persruimte en vertelde toen dat een gewapende man door de Secret Service of de politie zou zijn neergeschoten bij het Witte Huis. Dat zou een klein stukje buiten de hekken rond het Witte Huis zijn gebeurd. „Het lijkt allemaal goed onder controle”, vertelde Trump, al die zei niet te weten hoe het gaat met de neergeschoten man.

Medewerker beveiligingsdienst benaderd

De Secret Service meldt in een verklaring dat een 51-jarige man een medewerker van de beveiligingsdienst benaderde en zei dat hij gewapend was. Daarop rende de man op de bewaker af en leek hij naar een „voorwerp” in zijn kleding te grijpen.

De verdachte nam daarbij een schiethouding aan, waarop de bewaker besloot het vuur te openen en de man in de borst trof. Naast de verdachte werd ook de bewaker na het schietincident naar een ziekenhuis overgebracht.

Twee politiebronnen zeggen tegen nieuwszender CNN dat de verdachte ongewapend was. Een regeringsfunctionaris stelt juist dat er sprake was van een schutter in de buurt van het Witte Huis die is ingerekend.

Lees ook: Dit vernietigende boek over Donald Trump gaat als warm broodje over de toonbank

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.