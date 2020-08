Karpervissers tijdens hun slaap neergestoken bij Beekse Bergen

Twee karpervissers zijn vannacht door nog onbekende daders neergestoken. De aanval vond plaats rond 01.45 uur, langs het kanaal ter hoogte van safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek.

Het tweetal werd onverwacht aangevallen door vier mensen en heeft volgens de politie flinke steek- en snijwonden opgelopen. De politie is op zoek naar twee mannen en twee vrouwen. Zij zouden er na de mishandeling vandoor zijn gegaan in een bootje.

Karpervissers overvallen

Na een melding troffen de hulpdiensten de twee karpervissers gewond aan. Volgen hun verklaringen waren zij op twee verschillende plekken aan het nachtvissen. Ze werden in hun slaap overvallen door twee mannen en twee vrouwen. Volgens de politie zijn de verdachten 18 tot 22 jaar oud.

Een van de vissers werd geslagen met een fles. De andere visser schoot hem te hulp, waarna beide mannen met een kapotte fles werden geslagen. De klappen hebben vermoedelijk de verwondingen veroorzaakt.

Wit bootje

Een getuige heeft de verdachten zien wegrennen. Zij zouden in een wit bootje met buitenboordmotor zijn gestapt, dat is weggevaren in de richting van Tilburg. Een zoekactie van de politie naar het bootje leverde niets op.



Bij een steekincident langs het kanaal ter hoogte van #BeekseBergen zijn twee vissers gewond geraakt. Politie op zoek naar 3 mensen in een bootje die verdachte worden van dit incident. Slachtoffers naar ziekenhuis. https://t.co/cxI3Hr47PB — Politie Tilburg eo (@Politie_Tilburg) August 22, 2020

De politie heeft de daders en hun boot nog niet aangetroffen en onderzoekt de zaak.

