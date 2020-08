Onstuimige dag voor de boeg met harde regen en kans op wateroverlast

Hoewel het nu op de meeste plaatsen nog droog is, hebben we een onstuimige dag voor de boeg. Naast de voorspellende regen- en onweersbuien, is er ook kans op hagel, windstoten en harde regen.

Daarvoor waarschuwt Weeronline. In de ochtend vallen buien in de kustprovincies en met de zuidwestelijke wind kunnen ook het IJsselmeergebied, Flevoland en het westen van Utrecht ermee te maken krijgen. In het oosten en zuiden is het nog een tijdje droog met zonnige perioden.

Geen gigantische hoeveelheden regen

Op sommige plekken kan wateroverlast ontstaan, bijvoorbeeld op lokale en provinciale wegen. Maar de verwachting is niet dat er gigantische hoeveelheden regen vallen, omdat de buien snel verder zullen trekken door de harde wind. Ook tijdens de droge perioden is het prima weer, want met 21-25 graden is het niet koud.

Het waait behoorlijk met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en aan zee waait het hard. Tijdens buien doet de wind er nog een schepje op. Er staat dan een krachtige wind met kans op (zware) windstoten van zo’n 75 km per uur. Aan de kust kan de wind tijdelijk stormachtig worden. Tijdens de buien zou je niet zeggen dat het zomer is. Een stevige bui kan ook gepaard gaan plensregen en hagel, maar de hagelstenen zijn niet groot.

Komende dagen

Ook de komende dagen laten wisselvallig weer zien. Dagelijks kunnen buien ontstaan en vooral zondag en maandag is daarbij kans op onweer. Het wordt wel iets minder onstuimig, maar woensdag zou het opnieuw flink kunnen waaien. Het is dan 19-23 graden.

