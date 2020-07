Walter Palmer die Cecil de leeuw doodschoot opnieuw aan het jagen

De naam Walter Palmer doet misschien niet direct een belletje rinkelen, maar als we Cecil de leeuw zeggen, misschien wel. Palmer was de tandarts die de werelberoemde leeuw in 2015 doodschoot met jagen. De man is inmiddels weer vrolijk aan het jagen geslagen.

Wereldwijde woede

Palmer zorgde wereldwijd voor woedende reacties toen hij Cecil doodschoot. De tandarts uit Minnesota werd vanuit alle hoeken van de wereld bedreigd om zijn jacht en leek gestopt met de ‘sport’. Echter blijkt nu dat hij opnieuw zijn oude hobby heeft opgepakt. Hij is laatst naar Mongolië afgereisd om daar te jagen op Altai-argali’s: een soort grote ramsoort die behoort tot de holhoornigen. Het is een bedreigd diersoort.

Een foto van zijn jacht verscheen recent op social media. Op de foto is te zien hoe hij het dode dier trots showt, samen met een andere jager.

100.000 dollar

Volgens de berichtgeving moest Palmer in de tijd van Cecil meer dan 100.000 dollar betalen voor het doodschieten van Cecil. Dat heeft de man er blijkbaar niet van weerhouden toch weer te gaan jagen.

Aan The Mirror vertelt Dr. Teresa van Humane Society International dat ,,het een schande is dat trophy hunters naar Mongolië afreizen om deze bedreigde diersoort te doden.”

SCUM OF THE DAY WALTER PALMER & BRENT SINCLAIR 🤬🤬!!!! RT with the hashtag #BanTrophyHuntingNOW. pic.twitter.com/DvuSF8NLgz — PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) July 11, 2020

,,Het doden van Cecil de leeuw vijf jaar geleden veroorzaakte internationaal een schok, maar het moorden voor de lol gaat duidelijk door.”

‘Te mooi om te dromen’

Het is niet bekend of er ook nu weer consequenties gelden voor Palmer en zijn jachtmaatje Brent Sinclair. Laatstgenoemde plaatste een verhaal over de jachttrip op zijn Facebookpagina.

,,Ik heb de afgelopen twintig jaar meer jachtreizen met deze man geboekt dan ik kan tellen. Samen zijn we naar vele uithoeken van de wereld gereisd en hebben we een aantal fantastische plaatsen gezien.” De trip naar Mongolië noemde hij ‘te mooi om te dromen.’

