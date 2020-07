5 topfilms die in week 27 verschenen: Hamilton op Disney+ en meer

Iedere zondag tipt de redactie van Metro vijf nieuwe films op Netflix, Videoland, HBO/Ziggo, Disney+ en andere streamingdiensten. Sinds week 27 kun je onder meer de onmetelijk populaire musicalfilm Hamilton streamen op Disney+.

Netflix pakt uit met een paar onvervalste klassiekers als Scarface, terwijl je nu op Amazon Prime de geanimeerde verfilming van Ryszard Kapuscinski’s Another Day of Life kunt zien. Dit is Metro’s top 5 van week 27.

1. Hamilton

Genre: musical

Waar te zien: Disney+

Een absolute must-see is Hamilton, die er afgelopen vrijdag tijdens de première voor zorgde dat Disney+ op zwart kwam te staan. Zo veel mensen wilden deze musical tegelijk bekijken, dat de servers het niet meer aankonden. Hamilton is een film over levensverhaal van founding father Alexander Hamilton. De immigrant was de eerste minister van Financiën van de Verenigde Staten en schreef mee aan de grondwet van het land. Alle hoofdrollen, dus ook die van founding fathers als George Washington, Thomas Jefferson en James Madison, worden in Hamilton gespeeld door acteurs van kleur.

2. El límite infinito

Genre: documentaire

Waar te zien: Netflix

Met El límite infinito dropte Netflix deze week een inspirerende dosis feel good. In deze documentaire staat Jean Maggi en zijn persoonlijke ontwikkeling in de gehandicaptensport centraal, van vroege tegenslagen tot zijn beklimming in de Himalaya.

3. Another Day of Life

Genre: oorlog/autobiografie/animatie

Waar te zien: Amazon Prime Video

Ryszard Kapuscinski (1932-2007) was een van de belangrijkste en meest kleurrijke oorlogsverslaggevers van de twintigste eeuw. Another Day of Life is de geanimeerde verfilming van zijn gelijknamige boek, waarin hij beschrijft hoe het diamant- en olierijke land wordt ingezet als pion in de Koude Oorlog. Indrukwekkende film, ook als je normaal gesproken niet van animatiefilms houdt.

4. Scarface

Genre: maffia

Waar te zien: Netflix

De beweegredenen van Netflix zijn onduidelijk, maar vorig jaar werd Scarface verwijderd van de streamingdienst en nu is de iconische maffiafilm weer beschikbaar. Al Pacino speelt een Cubaanse vluchteling die met veel brutaliteit en geweld weet op te klimmen tot maffiabaas in Miami. Er komt binnenkort trouwens een reboot, gemaakt door de Coen Brothers. Lees hier meer.

5. Children of Men

Genre: sciencefiction/thriller

Waar te zien: Netflix

Children of Men is en alweer bijna vergeten, maar ijzersterke sciencefiction uit 2006. Het is het jaar 2027 en sinds 2009 is er geen mens meer geboren. De mensheid kan zich niet meer voortplanten en sterft langzaam maar zeker uit. Wanneer de laatst geboren persoon, Baby Diego (Juan Gabriel Yacuzzi) op zijn achttiende om het leven komt, ontstaat er één grote gewelddadige chaos.

De beste Netflix-films en series van vorige week

Bekijk hier het overzicht van de beste films en series die in week 26 verschenen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.