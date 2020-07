Hulpdiensten rukken massaal uit vanwege reddingspoging papegaai in Oosterhout

Een papegaai die te water raakte in Oosterhout heeft de gemoederen vrijdagavond flink bezig gehouden. Het beest was ontsnapt en in zijn poging de papegaai te vangen, belandde de eigenaar in de Waal. De man overleefde het, de papegaai niet. „Hij is voor mijn ogen verdronken.”

Politie- en brandweereenheden

Verschillende politie- en brandweereenheden werden vrijdag naar de Waaldijk gestuurd. Ook een traumahelikopter was al onderweg naar de plek waar de eigenaar van de papegaai, een 56-jarige man uit Haarlem, in het water was beland. Al die hulpdiensten konden uiteindelijk weer rechtsomkeer maken: de man was inmiddels alweer zelf uit het water gekomen.

De man was richting Slijk-Ewijk gezwommen en is daar zelf uit het water geklommen en teruggelopen naar de camping waar hij verblijft. Aan De Gelderlander vertelt hij even later – anoniem – zijn verhaal. „Als er iets gebeurt, heb je mensen die vluchten, bevriezen of vechten. Ik ben een vechter”, begint hij.

Dus ging hij als een speer achter zijn papegaai aan, de grijze roodstaart Jacky (17), die in het water van de Waal beland was. Door de stroming werden zowel hij als Jacky meegesleurd richting Slijk-Ewijk. De echtgenote van de man was in alle staten, omdat ze bang was dat zowel haar man als Jacky waren verdronken.

Geschrokken

De papegaai bleek eerder die avond ergens van te zijn geschrokken en vloog weg naar een boom van zo’n 30 meter hoog aan de kant van het water. Maar Jacky vloog nooit en zijn baasje probeerde hem zo’n twee uur lang naar beneden te praten. Dat lukte uiteindelijk, maar omdat Jacky nooit getraind was om te vliegen belandde hij in het water van de Waal. „Hij is voor mijn ogen verdronken”, vertelt het baasje. Zelf wist de eigenaar, die dus direct achter de papegaai aan zwom, even later dus wel uit het water te komen.

De man heeft excuses gemaakt aan de hulpdiensten en de campinggasten.

