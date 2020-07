Voor miljoenen aan iPhones gestolen op bedrijventerrein Schiphol

Op een bedrijventerrein bij Schiphol is voor miljoenen aan iPhones gestolen. De totale waarde van de vracht: 3 miljoen euro.

Voor de diefstal is een 35-jarige man uit Polen aangehouden, zo heeft de Koninklijke Marechaussee dinsdag bekendgemaakt.

Vervalste documenten

De aangehouden man is de chauffeur die de zending telefoons 14 maart meenam van het bedrijf. De man is vrijgelaten, maar wordt nog wel verdacht. De recherche van de marechaussee vermoedt dat de dieven hulp kregen voor het stelen van de iPhones. Waarschijnlijk van een of meer personen van verschillende bedrijven. Ook zijn er vermoedelijk vervalste vrachtdocumenten gebruikt.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er kort na de diefstal meerdere telefoons zijn geactiveerd in Nederland. Na de diefstal zijn de telefoons vermoedelijk in Edam uitgeladen of overgeladen.

Apple-producten geliefd

Ladingdieven sloegen de afgelopen maanden twee keer eerder toe. Opsporing Verzocht besteedde onlangs aandacht aan de diefstal van 4400 Apple-smartwatches met een waarde van een half miljoen euro uit een loods op Schiphol-Oost. In de zomer van 2019 is uit een loods voor 3 miljoen euro aan elektronica meegenomen.

Ook eerder gebeurde het al. In 2018 is een vrachtwagen met daarin voor 5 miljoen euro aan laptops en elektronica gestolen. Vanaf een bedrijventerrein op Schiphol in 2016 zijn 46 pallets met Apple-apparatuur ter waarde van ongeveer 7 miljoen euro ontvreemd.

