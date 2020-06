Uit eten kan straks in het allerhoogste reuzenrad

Eten en drinken met een weids uitzicht op 50 meter hoogte? Dat kan vanaf 1 juli twee maanden lang in Den Bosch in het allerhoogste reuzenrad.

Vanmiddag arriveren vrachtwagens op de Pettelaarse Schans om de komende tijd het enorme gevaarte ‘uit de grond te stampen’. En dan? Bourgondisch genieten in een van de 35 dichte gondels van het reuzenrad en ondertussen genieten van prachtige vergezichten, beloven de initiatiefnemers die hun idee Smakenrad hebben genoemd.

Niet de breedte maar de hoogte in

Samen vormen zij Foodtastic Events en gingen ze op zoek naar „een creatieve en unieke manier om bezoekers een leuk uitje te bieden nu vele events niet doorgaan”. Tegelijkertijd zochten zij een manier om de lokale horeca een platform geven zichzelf te presenteren en extra omzet te genereren. Niet de breedte maar de hoogte in was het idee en daaruit is het Smakenrad ontstaan.

In het grootste transportabele reuzenrad van Nederland, de SkyVision, kun je terecht voor koffie met de beroemde Bossche Bol in de ochtend, ‘s middags voor uitgebreide lunches en borrels en ’s avonds voor een diner. Er komen speciale themadagen zoals iedere dinsdag een kinderlunch en sushi-avond op de donderdagen. In het weekend worden er onder meer ontbijt, brunches en high-tea’s aangeboden. John van Vroenhoven van het Smakenrad: „Zo wordt het een uitje voor het hele gezin. De gondels zullen worden aangepast en aangekleed om comfortabel en in stijl te genieten van eten en drinken.”

Trek krijgen van de digitale kaart

Metro wierp vandaag even een blik op de digitale menukaart en krijgt wel trek. Er valt veel te kiezen en de menu’s wisselen ook nog eens elke veertien dagen. Uitgebreid smullen van een diner met meerdere gangen is mogelijk, maar een versierde pannenkoek voor je kroost is er net zo goed.

Een van de uitgangspunten is om de lokale horeca te betrekken bij dit initiatief. Er komen mogelijkheden om het rad voor een dagdeel of dag in te zetten en gebruik te maken de keukenbrigade en bediening van Foodtastic. Zo kunnen horecaondernemers die vanwege de coronamaatregelen niet op volle kracht kunnen draaien, toch extra omzet genereren en tegelijkertijd hun eigen zaak doordraaien. Ook met hotels en bed & breakfasts worden samenwerkingen opgezet.

Het Smakenrad is vanaf 1 juli dagelijks geopend van 9.30 tot 23.00 uur. Tickets moet je vooraf bestellen via de website van ‘het restaurant op grote hoogte’. Dat is op dit moment al mogelijk.

