Man paraglide van berg af op bankstel en met televisie

Een paraglide instructeur uit Turkije valt onder de noemer: bankhanger eerste klas. De 29-jarige Hasan Kaval uit Izmir ging namelijk voor een speciale paraglidesessie de lucht in, mét bankstel en televisie.

Droom werkelijkheid

Kaval besloot om zijn gekste idee ooit werkelijkheid te laten worden: doen alsof je thuis bent in de lucht. Het was een droom die al jaren geleden bij hem opkwam. Hij toverde zijn rode bankstel om tot een bankstel dat de lucht in kon; met metalen frame met wieltjes waar hij een parachute aan hing. Ook een voetenbankje, lamp én televisie gingen mee de lucht in.

De paraglide-instructeur ging 2 juli naar een berg in Oludeniz, waar hij met behulp van zijn vrienden werd afgeduwd en binnen de kortste keren hing hij in de lucht, tv kijkend in de lucht, met op de achtergrond prachtige bergen, zee en een keihard applaus.

‘Het was prima’

Het engste van alles: Kaval zelf zat niet vast aan de parachute. Zelf denkt de paraglide-instructeur daar nogal luchtig over: „Ik was niet bang, mijn vrienden vertrouwden mij. Het was allemaal prima”, zegt hij tegen Daily Mail.

Eenmaal in de lucht verving Kaval zijn schoenen voor slippers. Hij drukte de televisie – waarop een camera bevestigd zat – aan en keek naar Tom en Jerry. Casual slaat hij een blikje cola achterover en smikkelde hij van een zak Doritos. Allemaal net alsof hij thuis was.

Tevreden

Het belangrijkste: Kaval landde met bankstel veilig op de grond, waarna hij de laatste chips naar binnen stopte. Op de beelden op YouTube is te zien hoe hij de stunt voorbereid met zijn vrienden. De paraglider is enorm tevreden over de uitvoering. „Het voelde zo lekker en relaxt!”

