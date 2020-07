Man gebruikt rookbom en traangas om zijn kinderen te ontvoeren

In het Franse stadje Drancy heeft een crimineel twee van zijn drie kinderen ontvoerd. Dat deed hij door met grof geschut het huis van zijn schoonmoeder binnen te vallen, waar de kinderen op dat moment verbleven.

Gewapend met een stormram, rookbom en traangas ging Foued S. met een vriend naar het huis van zijn schoonmoeder. Ze vielen de woning midden in de nacht binnen, waarna ze met hun meegenomen spullen voor de nodige verwarring zorgden. Het lukte hem daardoor om twee van zijn drie kinderen mee te nemen.

Niet werkend alarm

Volgens Youssra – de moeder van kinderen, die daar ook aanwezig was – kwam het duo met grof geweld naar binnen, al bezweek de deur niet meteen. „Ik ben beginnen te roepen en probeerde het alarm aan te zetten, maar dat werkte niet.” Uiteindelijk was de stormram sterk genoeg om de deur te breken en gooiden de twee indringers de rookbom naar binnen. „We dachten eerst dat het een granaat was. Elhaddouya (haar moeder, red.) en ik waren allebei aan het roepen en het huilen.”

De 31-jarige S. is daarna met zijn kinderen Saloua (7) en Abdelwahab (6) op de vlucht geslagen. Naar verluidt vertrokken ze in een BMW. De kans dat ze zich nog in het noordelijk gelegen plaatsje bevinden is nihil. Sterker nog, volgens de krant Le Parisien houdt de politie er serieus rekening mee dat ze het land hebben verlaten. „België, Duitsland en Algerije zijn mogelijke opties.”

Mishandeling en verkrachting

De kinderen (en hun moeder) wonen bij hun grootmoeder in, omdat de vader vanwege zijn misdaden niet meer voor hen mag zorgen. Zo mishandelde en verkrachtte hij in het verleden zijn vrouw Youssra. Ook heeft hij haar een tijd opsloten. Youssra is daardoor psychologisch niet meer in staat om ze in haar eentje op te voeden.

