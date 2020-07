Slachtoffers Weinstein: miljoenenschikking onderdeel van ‘wrede grap’

Zes vrouwen die zeggen te zijn misbruikt door Harvey Weinstein, hebben bij een rechtbank in New York bezwaar gemaakt tegen een miljoenenschikking, 18.9 miljoen dollar om precies te zijn. Dit bedrag moet slachtoffers van de veroordeelde filmproducent het recht geven duizenden dollars aan compensatie te claimen.

De deal is bedoeld om rechtszaken af te kopen, maar volgens de advocaten van de zes komen veel slachtoffers er bekaaid vanaf.

Bekaaid

Ze schrijven in een bezwaarschrift dat weliswaar wordt gesproken over compensatie tot 750.000 dollar per persoon, maar dat is volgens hen onderdeel van een „wrede grap”. In de praktijk krijgen de meeste vrouwen waarschijnlijk hooguit 10.000 tot 20.000 dollar, schrijven ze.

Six of Harvey Weinstein's accusers object to New York's $18.9 million settlement https://t.co/m96vdhhUg4 pic.twitter.com/6mFzTIPO9i — Reuters (@Reuters) July 13, 2020

De „voornaamste winnaars” zijn volgens de advocaten de 68-jarige Weinstein, zijn broer Robert en andere „extreem rijke” topfiguren van hun voormalige bedrijf The Weinstein Company. Die zouden zo worden gevrijwaard van juridische aansprakelijkheid en hoeven zelf niet mee te betalen, aldus de juristen. Ze roepen de rechtbank op de deal af te wijzen.

Verkrachting

De advocaten hebben eerder ook al geklaagd dat de schikking Weinstein niet dwingt om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden. Tientallen vrouwen hebben de voormalige filmproducent beschuldigd van seksueel wangedrag. In februari oordeelde een jury al dat de 67-jarige Weinstein schuldig was aan aanranding van een productie-assistente in 2006 en verkrachting van een vrouw die een loopbaan als actrice nastreefde in 2013.

De rechtbank sloot zich daar bij aan. In juridische termen gaat het om een ‘misdadige seksuele handelingen in de eerste graad’. Hier staat een gevangenisstraf op van minimaal vijf en maximaal vijfentwintig jaar. De rechter veroordeelde Weinstein tot 20 jaar cel.

It’s hard to see #Weinstein survivors who fought for and created a victims fund get attacked because people say they should have gotten more money in the #classaction settlement or should have forced Weinstein to admit wrongdoing … so I thought I would break it down… — elizabeth fegan (@bethfeganJD) July 13, 2020

#metoo

De rechter bevond Weinstein eveneens schuldig aan ‘verkrachting in de derde graad ( gemeenschap zonder dwang, maar ook zonder duidelijke instemming) van actrice Jessica Mann, in een hotelkamer in Manhattan in 2013. Hiervoor legde de rechter Weinstein drie jaar gevangenisstraf op.

Hoewel de strafzaak van Weinstein vooral draaide om de beschuldigingen van twee vrouwen, werd de producent publiekelijk door in totaal negentig vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie. Zijn zaak gold dan ook als een belangrijk gevolg van de #metoo-beweging.

De beweging #MeToo begon in het jaar 2017 een grote campagne tegen seksueel misbruik. Het was in datzelfde jaar dat The New York Times en de New Yorker de zaak Weinstein aan het licht brachten. Journalisten spraken met tientallen actrices en medewerkers van zijn productiebedrijf. Zelf heeft de producent zijn schuld altijd tegengesproken.

