Kittens gedumpt in gft-bak in Denekamp

In het Twentse Denekamp zijn vrijdagavond drie kittens aangetroffen in een gft-bak. Daar zouden de kittens volgens de dierenambulance mogelijk al sinds woensdag hebben gezeten. Doordat de bewoners de bak niet aan de kant hebben gezet, zijn de beestjes gelukkig niet in de vuilnisbak terechtgekomen.

De drie kitten zijn ongeveer acht à negen weken oud en werden gevonden aan de Kafmolen in Denekamp. De dierenambulance roept iedereen op die mogelijk iets weet zich te melden: „Dit kan een auto zijn die een tijdje voor een Otto heeft gestaan of anderszins iets opvallends deed. Ook komen we graag in contact met personen die weten van mensen die eerst kittens hadden en nu niet. Uiteraard worden alle meldingen anoniem behandeld.”

Veel verontwaardiging over gedumpte kittens

De dierenambulance schrijft dat zij de zaak hoog opnemen en ook onder de Facebookpost spreken mensen hun verontwaardiging uit. „Als de monsters gevonden worden die dit hebben gedaan, direct opknuppen in de hoogste boom. Jeetje wat een triest volk“, zo klinkt een van de reacties. Iemand anders schrijft: „Hoop dat degene die dit heeft geflikt gevonden wordt, die kan zijn of haar lol wel op lijkt me.“

