Twee Nederlanders omgekomen bij botsing zweefvliegtuigjes

Twee Nederlandse mannen zijn zaterdag om het leven gekomen nadat hun zweefvliegtuigjes in de lucht met elkaar in botsing waren gekomen en neergestort waren in de buurt van het Duitse Dülmen, enkele tientallen kilometers van de Nederlandse grens.

Beide piloten komen uit Nederland, zo bevestigt een woordvoerder van Aero Club Salland. Een van de slachtoffers, de 29-jarige Lars die lid van die club is, was in de ochtend vanaf het vliegveld vlakbij Lemelerveld vertrokken voor een lange afstandsvlucht.

De oorzaak van de crash bij het vliegveld van Borkenberge is nog niet bekend. Volgens de zegsman van Aero Club Salland zijn de toestellen in de lucht met elkaar in botsing gekomen. Waardoor dat kon gebeuren is niet duidelijk.

Oorzaak botsing onbekend

In gesprek met RTL Nieuws zegt bestuurslid Niels Reimink van Aero Club Salland dat ‘het nieuws inslaat als een bom’. „Het is kneiterhard binnengekomen. We hebben zo’n honderdvijftig leden. Iedereen kent elkaar goed. Je hebt toch een gezamenlijke passie die je deelt.” Over de toedracht van het ongeluk kan ook Reimink slechts gokken. Wel zegt hij dat Lars een zeer ervaren vlieger was.

