Gedetineerden klagen over bedorven fruit in gevangeniswinkels

Gevangenen blijven bij de Nationale ombudsman klagen over de werking van winkels in penitentiaire inrichtingen. Dit schrijft de ombudsman in een brief aan minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming.

Gedetineerden klagen over het niet (juist) leveren van producten en de prijzen die te hoog zijn ten opzichte van de buitenwereld, vooral van frisdranken, koffie en thee en versproducten. Daarbij komt dat de terugbetaling van niet-geleverde producten moeizaam verloopt. Ook zijn verse producten regelmatig slecht van kwaliteit. Groente en fruit zijn vaak over de houdbaarheidsdatum of bedorven, stelt de ombudsman vast.

Opstartproblemen gevangeniswinkels

Problemen met de gevangeniswinkels spelen al jaren. Minister Dekker liet de ombudsman in 2018 weten dat er opstartproblemen waren met een nieuw systeem voor de winkels: Winkel In-Made. Maar er was meer, laat de ombudsman nu weten in een nieuwe brief.

„Eind 2017 deelde ik mijn zorgen met u. Ondanks de inspanning van DJI, bleven mij onverminderd signalen bereiken. Begin 2018 gaf u aan de problemen te herkennen en dat deze serieus werden opgepakt. Het zou inmiddels de goede kant op gaan: de prijzen daalden weer, van de 650 producten die de leverancier moest kunnen leveren waren slecht enkele producten niet leverbaar, er waren bijna geen naleveringen meer nodig en wanneer een gedetineerde meldde dat een product niet was geleverd, werd het geld de volgende dag op rekening teruggestort.” Het ging toch weer mis.

Structurele winkelproblemen

Met opstartproblemen kan de minister nu niet meer aankomen, zegt de ombudsman impliciet in zijn brief. „Ruim twee jaar later zijn die problemen er echter nog steeds en lijken inmiddels structureel.”

Dat vindt hij niet acceptabel, vooral omdat gedetineerden geheel afhankelijk zijn van de overheid. De ombudsman constateert daarbij dat ook het aanbod in de winkels minder groot is dan in 2018. Hij roept de minister op „met een duurzame oplossing te komen zodat de problemen definitief tot het verleden behoren.” Ook burgers die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf hebben recht op een behoorlijke behandeling door de overheid, besluit hij. „Vooral omdat gedetineerden geheel afhankelijk zijn van de overheid.”

