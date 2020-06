Stunt met winkelwagen Zevenaar loopt fataal af

Door een stunt met een winkelwagen is zaterdagavond in Zevenaar iemand om het leven gekomen.

Het slachtoffer raakte door het ongeluk aan de Voltastraat zwaargewond en overleed ter plekke, aldus de politie.

Diezelfde politie doet onderzoek en gaat getuigen horen om te achterhalen hoe het ongeval precies is gebeurd.

De Gelderlander meldt dat het slachtoffer een 19-jarige man zou zijn. Hij stond volgens de regionale krant in een winkelwagentje dat met spanbanden achter een auto was bevestigd. Tijdens het rijden is hij vermoedelijk door een botsing met een stoep ten val gekomen.

Een politiewoordvoerder zei dat in afwachting op de uitkomst van het onderzoek geen nadere mededelingen worden gedaan.

Vanavond heeft aan de Voltastraat in Zevenaar een ongeval plaatsgevonden. Eén persoon raakte hierbij zwaargewond en overleed later ter plekke. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) gaat onderzoek doen en we gaan getuigen horen om te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren ^JS — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) June 20, 2020

Reanimatie mocht niet baten

De Gelderlander meldt dat hulpdiensten bezig zijn geweest om het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Een traumahelikopter en ambulances waren ook aanwezig om het slachtoffer te redden.

De auto is in beslag genomen en naar verluidt is de bestuurder door de politie meegenomen naar het bureau voor verhoor. Uit tests is in ieder geval gebleken dat er geen sprake is van drank- of drugsgebruik.

Oh nee he……. dat puberbrein…. 😭😭😭

Stunt loopt fataal af: jongeman valt uit winkelwagentje achter auto en overlijdt in Zevenaar https://t.co/3UNNnjoJ91 — Dees (@caseofdees) June 20, 2020

Dood door stommiteit 😔Stunt gaat gruwelijk mis: 19-jarige dood in Zevenaar #omroepgelderlandhttps://t.co/1INoVXQ43R — Thea van den Berg (@vandenberg0767) June 21, 2020

