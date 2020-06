Levensgevaarlijke salto doet nekharen rechtovereind staan

Een video waarin een waaghals een levensgevaarlijke salto uitvoert op de rand van een diepe afgrond, zorgt voor verdeeldheid op social media. Sommigen vinden het ‘ongelofelijk dom’ dat de man zijn leven riskeert voor kortstondige internetberoemdheid, anderen bewonderen zijn lef.

Bloedstollend is het woord: een filmpje waarin een adrenalinejunkie op de rand van een diepe afgrond een – vlekkeloze, moeten we toegeven – achterwaartse salto uitvoert. De waaghals landt gelukkig weer stabiel op zijn voeten.

Bewonderen of afkeuren?

De video werd gedeeld door de Indiase zakenman Harsh Goenka, die zich luidop afvraagt of we het levensgevaarlijke actie van de jongeman in het filmpje nu moeten bewonderen of afkeuren.

Oordeel zelf:

Klopt het wel?

Zijn open vraag bleef niet onbeantwoord: de ettelijke honderden reacties variëren van ‘het domste dat je kunt doen’ tot ‘bewonderenswaardig, want hij heeft het overleefd’. Desalniettemin is de algemene teneur een van afkeuring en onbegrip.

Enkelingen trekken de authenticiteit van de beelden in twijfelen, en nog anderen speculeren dan weer dat er buiten beeld een andere rots als buffer zou fungeren in het geval er iets mis zou lopen, of dat er enkele meters lager een plateau gelegen zou zijn, waardoor de afgrond in werkelijkheid helemaal niet zo diep zou zijn.

Just wondering if his act is to be admired or considered as stupidity !pic.twitter.com/HLsqAy6UBY — Harsh Goenka (@hvgoenka) June 16, 2020

