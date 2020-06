Grenzen Spanje weer open, bewoners Duitse quarantaineflat willen uitbreken

Spanje heeft de noodtoestand vandaag opgeheven en de grenzen weer geopend voor reizigers uit zogenoemde Schengenlanden, met uitzondering van Portugal. In Duitsland zijn er schermutselingen bij een ‘quarantaineflat’. Brazilië bereikt het aantal van bijna 50.000 coronadoden.

De noodtoestand die sinds 14 maart in Spanje van kracht was, was bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eerder had de regering bepaald dat de reisbeperkingen wegens het coronavirus op 1 juli zouden vervallen. Maar dat is vervroegd naar 21 juni, mede op aandringen van de toeristenindustrie.

Portugal wil zelf tot 1 juli wachten. Er is al een plechtige en feestelijke heropening van de grens aan de rivier Caia gepland op die datum, waar de Spaanse koning Felipe VI en de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa bij zijn. Op 1 juli gaan ook de grenzen weer helemaal open voor de landen van de Europese Unie die niet tot de Schengenzone behoren.

De regering van de sociaaldemocratische premier Sánchez is er in binnen- en buitenland van beschuldigd de afbouw van de lockdown langzaam en rommelig uit te voeren. De toerismesector die goed is voor zeker 12 procent van het bruto binnenlands product heeft naar eigen zeggen dit seizoen al mogelijk circa 90 miljard euro verloren door de coronamaatregelen die de sector hebben platgelegd.

Geen quarantaineplicht voor Britten

Spanje ziet af van een verplichte coronaquarantaine voor Britse bezoekers. De Spaanse regering overwoog dezelfde maatregel te nemen die Londen eerder trof, maar besloot daar op het laatste moment op terug te komen.

Wie naar het Verenigd Koninkrijk reist, moet daar eerst veertien dagen in zelfisolatie om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Spanje wilde Londen daarvoor ‘straffen’ en liet doorschemeren een vergelijkbare maatregel te plannen.

Maar de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken laat tegen de Britse omroep BBC weten dat Britten gewoon kunnen komen, net als bezoekers uit een reeks andere Europese landen. Het besluit af te zien van quarantaine zou zijn genomen „uit respect” voor de 400.000 Britten met een tweede huis in Spanje.

Schermutselingen bij quarantaineflat Duitsland

De politie in het Duitse Göttingen heeft dit weekeinde de grootste moeite gehad om de quarantaine van een compleet flatgebouw te handhaven. In het gebouw zijn ongeveer 700 mensen geïsoleerd nadat bij bijna 120 bewoners het coronavirus was vastgesteld.

Zaterdag probeerden ongeveer honderd bewoners uit te breken, aldus lokale media. Ze probeerden door het hek te komen dat rond het pand is neergezet en raakten daarbij slaags met de politie. Enkele politiemensen raakten daardoor gewond. De politie werd bekogeld met stukken metaal en vuurwerk. In de loop van de avond werd het weer rustig.

De gemeente Göttingen bepaalde donderdag dat alle bewoners van het flatgebouw in quarantaine moesten om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het gaat om een flatgebouw van achttien verdiepingen aan de noordelijke rand van de binnenstad waar al eerder een corona-uitbraak was geweest. Volgens de autoriteiten hebben leden van meerdere huishoudens tijdens privéfeesten in mei de hygiëne- en afstandsregels overtreden.

In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur 687 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, 80 meer dan een dag eerder. Dat meldt het Robert Koch Institut (RKI). Het geregistreerde aantal besmettingen staat nu op 189.822.

Brazilië nadert 50.000 coronadoden

In Brazilië nadert het dodental als gevolg van het coronavirus de 50.000. In het land zijn het afgelopen etmaal zeker 1022 mensen overleden. Het totaal aantal doden staat nu op 49.976, meldt het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid.

Vrijdag passeerde het Zuid-Amerikaanse land de grens van de 1 miljoen besmettingen. Zaterdag steeg het aantal door naar 1.067.579 bevestigde gevallen. Experts zeggen dat het werkelijke aantal doden en besmettingen beduidend hoger ligt. Dat komt omdat er in Brazilië zeer weinig mensen worden getest op het virus.

Lees ook: Trump voor halflege zaal: ‘Mijn corona-aanpak is fenomenaal’

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.