Maandag was het nog kaas, nu deed de politie opnieuw een opvallende vondst: in de auto van een 34-jarige man uit Dordrecht trof de politie een grote hoeveelheid nieuwe postzegels aan.

Een agent zag gisteravond rond de klok van 21.00 uur dat een man op een carpoolplaats aan de Weihoek in Kruiningen een lekke band aan het vervangen was. Bij controle bleek het om een bekende van de politie te gaan.

De politie vond in de auto een flinke stapel postzegels ter waarde van 6000 euro. Het gaat niet om een fervent postzegelverzamelaar, want alle postzegels hadden een waarde van 91 cent.

Omdat het onwaarschijnlijk was dat de man 6600 kaarten wilde posten, en hij geen goede verklaring kon waarom hij de zegels bij zich had, werd de man meegenomen naar het bureau.

Op de carpoolplaats aan de Weihoek in #Kruinignen werd gisteravond een man (34) gearresteerd. We vonden een grote hoeveelheid nieuwe postzegels en zoeken de eigenaar: https://t.co/MVdLsX5ILF Hebt u informatie? Bel: 0900-8844. Of app 06-12207006. Vermeld zaaknummer 2020153870

— Politie Zeeland (@Politie_Zeeland) June 17, 2020