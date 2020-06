Drugsgebruik daalt fors in Amsterdam

Een kwart minder cocaïne, een derde minder speed en de helft minder xtc. Dat snoven en slikten mensen in Amsterdam in de week na het afkondigen van de ‘intelligente lockdown’ minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dat meldt wateronderzoeksinstituut KWR, dat elk jaar een rioolwatermeting uitvoert. „Rioolwater is een spiegel van de samenleving. Door de data te normaliseren voor de populatie, kan het drugsgebruik in verschillende regio’s worden vergeleken”, aldus KWR.

Cannabis bleef gelijk

De onderzoekers analyseerden in de drie gebieden gedurende één week rioolwatermonsters. Het onderzoek werd uitgevoerd in de week van 18 tot en met 24 maart 2020, vlak na het afkondigen van de lockdown in Nederland.

Uit de resultaten blijkt dat in Amsterdam een kwart minder cocaïne werd gebruikt, een derde minder speed en de helft minder xtc. Het gebruik van cannabisproducten bleef in de hoofdstad volgens KWR wel stabiel.

Gebrek aan toeristen

Opvallend: in Utrecht en de regio Eindhoven was geen duidelijke afname te zien in vergelijking met 2019. Het drugsgebruik bleef daar stabiel. Het instituut denkt dat het ontbreken van toerisme en uitgaanspubliek invloed hebben gehad op het drugsgebruik in Amsterdam.

Stichting TeamAlert meldde vorige maand dat bij ongeveer de helft van jongeren die wel eens drugs gebruikt, het gebruik in tijden van thuisquarantaine toegenomen. De reden waarom het drugsgebruik is toegenomen, is volgens de jongeren simpelweg verveling.

