Paleis Soestdijk deze zomer tijdelijk te bezoeken

Paleis Soestdijk opent deze zomer tijdelijk de deuren van het park voor het publiek. In juli en augustus gaat het park op woensdagen en vrijdagen open, laat directeur Frans van der Avert weten.

De openstelling is volgens Van der Avert ingegeven door het feit dat veel mensen door de coronamaatregelen hun vakantie in Nederland zullen doorbrengen. „Door de openstelling van het park verwachten wij bij te kunnen dragen aan de behoefte voor een fijne dag in de natuur tegen een prachtig, historisch decor”.

Paleis Soestdijk wordt ‘een plek van en voor alle Nederlanders’

Koop je een kaartje, dan kun je in het park de Watertoren uit 1680 en het Speelhuisje van de voormalige prinsesjes bezichtigen. In de Oranjerie kunnen je kennismaken met de toekomst van Paleis Soestdijk. Dat wordt de komende jaren gerestaureerd en krijgt een nieuwe bestemming. Het wordt een podium voor de innovatieve maak- en kennisindustrie. De gemeenteraad van Baarn neemt half juli een beslissing over het bestemmingsplan. Op de website is de lezen dat Paleis Soestdijk „een plek van en voor alle Nederlanders” moet worden.

De geschiedenis van Paleis Soestdijk

Zoals op diens website ook te lezen is, kent Paleis Soestdijk een lange geschiedenis. Het werd in de zeventiende eeuw oorspronkelijk gebouwd als jachthuis door een rijke burgermeester. Na de Franse bezetting kwam het in handen van de Nederlandse koninklijke familie. De man die koning zou worden, Willem II, liet het samen met zijn Russische echtgenote verbouwen tot een zomeroptrekje.

Vanaf 1937 werd het verbouwde paleis de woning van de pas getrouwde prinses Juliana en prins Bernhard. Toen de Duitsers Nederland binnenvielen in 1940 kwam het tijdelijk in het bezit van de bezetter. Toen Juliana na de oorlog, in 1948, Wilhelmina opvolgde als koningin, werd Paleis Soestdijk officieel een koninklijke residentie, tot dat Beatrix werd ingehuldigd als koningin. Julia en Bernhard bleven er wonen tot hun dood in 2004. Inmiddels is het Paleis in bezit van MeyerBergman Erfgoed Groep.

