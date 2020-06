Nepverpleegkundige ‘hielp’ op coronahoogtepunt in ziekenhuis

De nepverpleegkundige die het Jeroen Bosch Ziekenhuis vorige maand ontsloeg, is in totaal dertien dagen werkzaam geweest.

Op het hoogtepunt van de coronacrisis, meldde zich een 24-jarige man bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch. Hij wilde graag helpen, evenals vele anderen die zich meldden. De nood was hoog, de druk ook en er werd minder zorgvuldig gescreend.

Corona-afdeling

„Uit de toetsen leek het in eerste instantie alsof hij voldoende kennis en vaardigheden had om ingezet te worden als verpleegkundige. Bovendien hebben wij hem gevraagd naar zijn diploma’s. Die kon hij toen niet laten zien omdat ze bij een tante lagen. En daar kon hij in deze coronatijd niet naar toe”, vertelt een woordvoerster van het Bossche ziekenhuis, waar sinds gisteren geen enkele corona-patënt meer op de ic ligt.

Hij werd dus aangenomen en ging onder meer aan het werk op de speciale corona-afdeling. Hij controleerde patiënten en diende mogelijk ook medicijnen toe, terwijl hij dat helemaal niet mocht. „Toen hij na herhaald aandringen geen diploma’s kon overleggen en toen er signalen kwamen van vaste medewerkers dat hij niet voldeed, heeft het ziekenhuis na korte tijd weer afscheid genomen.”

Schade door nepverpleegkundige

De zorginspectie en de politie onderzoeken of patiënten schade hebben ondervonden door de man, maar het ziekenhuis zegt dat daar nog geen aanwijzingen voor zijn. Over zijn motief is nog niets bekend. De man zonder vaste verblijfplaats werd al op 18 mei aangehouden en zit sindsdien vast, maar de zaak is gisteren pas bekend gemaakt door het openbaar ministerie en het JBZ.

De rechercheurs onderzochten een opslagruimte in Den Bosch en een woning in Bunnik. Daar vonden ze medicijnen, naalden, uniformen en een hartmonitor. Onderzoek moet duidelijk maken hoe de man aan deze spullen kwam en waarvoor hij ze gebruikte. Hij moest donderdag voor de rechtbank in Den Bosch komen, die besloot het voorarrest met dertig dagen te verlengen.

En in die tijd heeft hij enkele tientallen patiëntendossiers ingezien. Er wordt nog onderzocht hoeveel het er exact zijn.

