OM: De Vries is geen advocaat, dus geen vertrouwenspersoon Nabil B.

Het Openbaar Ministerie accepteert misdaadjournalist Peter R. de Vries niet in zijn rol als vertrouwenspersoon van Nabil B., kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

Tijdens een druk bezochte persconferentie vanmiddag liet Peter R. de Vries weten dat hij de vertrouwenspersoon slash adviseur van Nabil B. zou worden. Strafpleiter Peter Schouten wordt de nieuwe advocaat van de kroongetuige in het Marengo-proces. Ze gaan hun taken uitdrukkelijk „niet anoniem” vervullen, zei Peter Schouten eerder vandaag.

Peter R. is geen advocaat

Maar helaas pindakaas voor de misdaadjournalist, want het OM steekt nu een flinke stok voor zijn kroongetuige-ambitie. „Rechtsbijstand in een strafzaak kan alleen gegeven worden door een advocaat en door niemand anders,” zegt het OM in een reactie op een uiteenzetting van De Vries en advocaat Peter Schouten donderdag tijdens een persconferentie.

Want hoewel De Vries tot en met vorige maand nog CEO was van De Vries & Kasem advocaten, is hij zelf geen advocaat. Wel zei hij eerder nu weer zijn handen vrij te hebben voor „nieuwe uitdagingen.” Bijna een understatement voor wat hij nu gaat doen, mocht het allemaal doorgaan. Maar als het aan OM ligt, gaat De Vries zich liever met andere uitdagingen bezig houden. In elk geval niet met Nabil B.

Volgens het OM is de afgelopen weken „een bijzondere weg verkend” met B. Hij wilde zich laten bijstaan door De Vries en Schouten. „Het OM stond daar niet onmiddellijk afwijzend tegenover.” Na de moord op Wiersum is het „een voortdurende worsteling geweest om te voorzien in de gewenste rechtsbijstand”, zegt justitie.

Serieus gekeken

Het OM heeft serieus naar het voorstel van B. gekeken, maar kwam uiteindelijk tot de slotsom dat er geen overeenkomst met De Vries kon worden gesloten, omdat hij geen advocaat is. „Het OM kan aan iemand die geen advocaat is niet dezelfde privileges toekennen als aan een rechtsgeleerd raadsman.”

Dat betekent onder meer dat De Vries B. niet kan bezoeken en niet over het dossier kan beschikken. Ook kan hij niet worden betaald. Met Schouten als advocaat heeft het OM „geen enkel probleem”.

Volgens De Vries en Schouten wil B. zich uitdrukkelijk laten bijstaan door hen beiden, en niet door Schouten alleen.

