Eindelijk een kever (beetle) vernoemd naar The Beatles!

Het is een hele mond vol. ‘s Werelds nieuwste keversoort, vernoemd naar ‘s werelds bestverkopende band ooit: Ptomaphagus thebeatles om precies te zijn.

Een team insectenkenners ging met een groep buurtbewoners op expeditie in het Vondelpark. Daar ontdekten ze een nieuwe keversoort. De onderzoekers besloten het dier Ptomaphagus thebeatles te noemen.

The Beatles

Ze kozen deze naam niet alleen omdat er nog nooit een kever (beetle in het Engels) vernoemd was naar de Beatles, maar ook omdat het precies vijftig jaar geleden is dat John Lennon en Yoko Ono in het nabijgelegen Hilton Hotel hun beroemde ‘Bed in for Peace’ deden. Dat meldt de Vrije Universiteit Amsterdam.

Insecten vernoemd naar celebs

Insecten worden vaker vernoemd naar beroemde muzikanten. Zo kreeg Lady Gaga een cicade naar zich vernoemd, Beyoncé een vlieg en vier soorten waterjuffers werden vernoemd naar alle bandleden van Queen. Vreemd genoeg is er nog nooit een kever vernoemd naar de Beatles. In een nieuwe publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Contributions to Zoology wordt dit nu rechtgezet.

De Ptomaphagus thebeatles mag dan een indrukwekkende naam hebben, hij is maar 2 mm lang en in tegenstelling tot ‘zijn beroemde naambroeders’ houdt hij niet van de spotlights: het minuscule kevertje leeft in de grond.

Vondelparkwesp

De citizen science-excursie werd georganiseerd door Taxon Expeditions, die expedities verzorgt voor mensen met interesse in de natuur en wetenschap. De stadse onderzoekers dragen zo bij aan het doen van echte wetenschappelijke ontdekkingen. Tijdens het onderzoek in het Vondelpark ontdekte de groep eerder al een nieuwe parasitaire wesp. Die vliegt nu rond ander de naam Eindindein

