Miljuschka Witzenhausen openhartig over familieband Willem-Holleeder

Miljuschka Witzenhausen is in de bijlage PS van Het Parool deze zaterdag openhartig over wat de familieband met Willem Holleeder met haar en haar moeder, Astrid Holleeder, doet.

Huilen in TMF-tijd

In het uitgebreide interview in Het Parool vertelt ze onder andere dat mensen er in het tweede jaar dat zij bij TMF werkte achterkwamen dat zij het nichtje van Willem Holleeder was. „Ik had hemel en aarde bewogen dat niemand erachter zou komen en stortte helemaal in. Ik moest zo hard huilen, omdat ik wist dat vanaf dat moment het in elk interview, elk gesprek naar boven zou komen.“

Ingestort

In het interview vertelt Witzenhausen over het moment dat ze instortte, nadat ze vorige zomer voor het eerst over haar oom sprak samen met haar moeder in De Volkskrant. Ze laat weten dat dat mede werd veroorzaakt door het feit dat de opnames voor Wie is de Mol? er net opzaten en ze middenin een gigantische verbouwing zat. „Toen kwamen de uitspraak van de rechter en het interview. Op een gegeven moment is je taks bereikt. De reacties van mensen kwamen veel harder binnen dan ik had gedacht. Positief en negatief. Mensen die huilend naar je toekomen en zeggen: ik weet precies wat je meemaakt. Maar ik ben ook vaak genoeg bijna van de weg gereden door iemand die riep: ‘Je moeder is een NSB’er, kankerhoer, jullie moeten dood!’.”

Afsluiten voor het proces

Witzenhausen vertelt verder dat ze probeert zich voor zittingsdagen en het proces af te sluiten, omdat ‘het weer zo’n moddergevecht wordt’. „Maar we hebben al heel veel gewonnen. Ik heb mijn moeder al vijf jaar om me heen zonder die immense druk van hem.”

Volgens de inmiddels gerenommeerd televisiekok heeft de familiegeschiedenis haar ook kracht en doorzettingsvermogen opgeleverd. „Verder heeft die geschiedenis niets met mij te maken. Voor mij zit de lol in eten: bedrijven laten geloven in andere paden die wij dan weer voor ze bedenken, mensen inspireren met eten en uiteindelijk is mijn grootste drijfveer de kinderen; ik wil dat ze goed terechtkomen, dat ze wat onbezorgder in het leven staan dan ik.”

Het uitgebreide interview met Miljuschka Witzenhausen is te lezen in de PS van deze zaterdageditie van Het Parool.

Lees ook: Miljuschka: Benieuwd wat champagne spuitende rappers doen

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.